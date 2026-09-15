Nghiên cứu công nhận kết quả học tập cho trẻ em tại lớp hỗ trợ

Chiều 15/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã, đặc khu rà soát những địa điểm tổ chức hoạt động hỗ trợ học tập cho trẻ em.

Việc rà soát nhằm xác định hoàn cảnh, độ tuổi, nhu cầu và quá trình học tập của từng trẻ. Trên cơ sở đó, ngành Giáo dục sẽ phân loại, hướng dẫn các em theo học hình thức phù hợp như giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên hoặc các hình thức khác theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thăm lớp học tình thương tại phường Thủ Dầu Một. Ảnh: MTTQ Phường

Động thái này được thực hiện sau khi ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đến thăm lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Ba tại phường Thủ Dầu Một. Tại đây, ông đề nghị Sở GD&ĐT nghiên cứu phương án đánh giá, công nhận việc hoàn thành chương trình lớp học của những học sinh đang theo học. Nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, các em có thể tiếp tục học lớp cao hơn tại trường chính quy.

Theo Sở GD&ĐT, việc đánh giá, công nhận kết quả đối với trẻ đang học tại các lớp hỗ trợ hoặc tự học tại nhà cần được xem xét trên cơ sở các quy định hiện hành. Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu để đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền học tập của trẻ nhưng vẫn tuân thủ yêu cầu về chương trình và chất lượng giáo dục.

Thực tế, một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa thể theo học tại trường chính quy nhưng vẫn duy trì việc học nhờ sự hỗ trợ của gia đình, tổ chức và cá nhân. Do chưa có cơ chế đánh giá phù hợp, quá trình học tập của các em có thể không được ghi nhận, gây khó khăn khi muốn trở lại trường hoặc học lên lớp tiếp theo.

Vì vậy, việc rà soát không chỉ dừng ở thống kê số lớp đang hoạt động, mà còn phải xác định nhu cầu và lộ trình học tập của từng trẻ. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn chuyển tiếp; các trường hợp khác được định hướng hình thức học phù hợp để hạn chế nguy cơ gián đoạn việc học.

Tính đến ngày 10/9/2026, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã thành lập 55 trung tâm học tập cộng đồng. Đây là một trong những thiết chế hỗ trợ nhu cầu học tập ngoài hệ thống trường chính quy, nhất là đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc không thể tham gia chương trình học tập tập trung.

Đối với những lớp do gia đình, tổ chức hoặc cá nhân tự tổ chức, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với địa phương kiểm tra, hướng dẫn và đưa trẻ đến các cơ sở được công nhận, bảo đảm việc học diễn ra đúng quy định.

Lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Ba tại phường Thủ Dầu Một. Ảnh: MTTQ Phường

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đang phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và các địa phương xác minh hoàn cảnh, nguyện vọng của trẻ. Những trường hợp thuộc đối tượng và đáp ứng điều kiện sẽ được hướng dẫn đăng ký học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân V.

Đây là trường công lập trực thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, được thành lập tháng 8/2026, tiếp nhận trẻ em thuộc gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội và trẻ có hoàn cảnh khó khăn theo quy định

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tổng hợp tình hình, phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp, tạo điều kiện để trẻ em ngoài hệ thống chính quy được duy trì việc học và có cơ hội trở lại trường khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.