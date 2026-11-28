Ga Hà Nội hiện hữu, một trong hai đầu mối đường sắt được đề xuất chuyển tạm thời hoạt động vận tải về ga Phú Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng, triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ về phương án tổ chức khai thác đường sắt tạm thời tại ga Phú Xuyên. Theo đó, Bộ thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án chuyển tạm thời toàn bộ hoạt động vận tải đường sắt hiện hữu tại ga Hà Nội và ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên.

Ga Phú Xuyên nằm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, cách ga Hà Nội khoảng 35km về phía nam. Việc lựa chọn ga này làm đầu mối tiếp nhận hoạt động đường sắt tạm thời nhằm tạo điều kiện để thành phố Hà Nội triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc tổ chức di dời phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt quốc gia, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành đường sắt cũng như nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu này, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phương án tổ chức khai thác tạm thời.

Theo Bộ Xây dựng, để bảo đảm năng lực vận tải khi chuyển hoạt động đường sắt về ga Phú Xuyên, cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ hai dự án hạ tầng quan trọng.

Cụ thể, Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi, kết hợp xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia, dự kiến hoàn thành ngày 31/3/2027.

Dự án thứ hai là tuyến đường sắt vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi-Kim Sơn, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương hoàn thiện phương án cải tạo, nâng cấp ga Phú Xuyên hiện hữu, đồng thời đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ cần thiết.

Các hạng mục phải đáp ứng đầy đủ quy mô và điều kiện kỹ thuật để ga Phú Xuyên có thể tiếp nhận toàn bộ hoạt động đón, trả khách thay thế ga Hà Nội và hoạt động vận tải hàng hóa thay thế ga Giáp Bát. Việc lập phương án đầu tư cần đánh giá toàn diện các tác động kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Thành phố Hà Nội cũng cần chủ động phối hợp, thống nhất với các doanh nghiệp đường sắt về hồ sơ thiết kế ga tạm Phú Xuyên và phương án tổ chức chạy tàu. Các phương án phải bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng năng lực vận tải trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian ga Phú Xuyên được đưa vào khai thác tạm thời, hoạt động trung chuyển hành khách và hàng hóa sẽ được tổ chức nhằm duy trì kết nối vận tải.

Đối với hành khách, việc trung chuyển giữa ga Phú Xuyên và ga Hà Nội dự kiến được thực hiện bằng hệ thống xe buýt hoạt động 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần.

Đối với hàng hóa, phương án trung chuyển sẽ tổ chức kết nối giữa ga Phú Xuyên và ga Yên Viên, góp phần duy trì hoạt động vận tải hàng hóa liên tục, hạn chế ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ Xây dựng cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng ga tạm Phú Xuyên và tổ chức khai thác thử, bảo đảm các điều kiện an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra trước khi hoàn tất việc bàn giao đoạn tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Hà Nội hiện hữu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.