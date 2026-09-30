Nghiên cứu, chế tạo vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại, theo đúng tiến độ

Quý 3/2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt các mối quan hệ, các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương. Ảnh: TTXVN

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn quân luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục là lực lượng xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Không để bất ngờ trong mọi tình huống

Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, quý 4 là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý linh hoạt, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển, đảo, không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý đến việc chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; có giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; lãnh đạo chủ động triển khai phương án phòng thủ dân sự để ứng phó hiệu quả các tình huống.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo sớm xây dựng đề án, kế hoạch, các mặt để chuẩn bị các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2030; trọng tâm, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tích cực đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Công tác dân vận, chính sách cần tiếp tục được làm tốt, đặc biệt là quyết liệt đẩy mạnh thực hiện tốt chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ hoàn thiện đề án mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình, đề án, dự án. Quân đội cần quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại, theo đúng tiến độ đã xác định, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng phải được nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, Quân đội chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.