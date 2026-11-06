Nghiên cứu bốn mô hình phát triển kinh tế giàu bản sắc

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Sáng 6/11, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức hội thảo “Nghiên cứu các mô hình, giải pháp góp phần phát triển kinh tế đêm thành phố Huế”.

Hội thảo tập trung trao đổi về tiềm năng, định hướng và giải pháp tổ chức các hoạt động kinh tế đêm, trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, di sản, cảnh quan và dịch vụ của thành phố.

Theo nội dung Đề án “Nghiên cứu các mô hình, giải pháp góp phần phát triển kinh tế đêm thành phố Huế”, bốn mô hình kinh tế đêm được đề xuất không hoạt động riêng lẻ mà có sự kết nối, bổ trợ, hình thành các không gian trải nghiệm với những đặc trưng riêng. Bốn mô hình được đề xuất nghiên cứu, xem xét thí điểm và đánh giá trong giai đoạn 2025 - 2027, làm cơ sở định hướng phát triển kinh tế đêm của thành phố đến năm 2030.

Cụ thể, mô hình kinh tế đêm Hoàng thành lấy không gian Hoàng thành và văn hóa cung đình làm nền tảng, hướng đến các sản phẩm trải nghiệm di sản, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực cung đình, thủ công và công nghiệp văn hóa.

Mô hình kinh tế đêm ven sông lấy sông Hương làm trục cảnh quan trung tâm, kết nối với các không gian ven sông Đông Ba, Như Ý, An Cựu và Ngự Hà. Định hướng đặt ra là khai thác lợi thế cảnh quan sông nước, kết hợp các hoạt động văn hóa, du lịch và dịch vụ ban đêm.

Tại khu vực Phố Tây, mô hình tập trung vào ba tuyến Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu, với định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đa dạng hóa sản phẩm ẩm thực, nghệ thuật đường phố, giải trí và trải nghiệm văn hóa Huế.

Trong khi đó, mô hình kinh tế đêm sinh viên dự kiến triển khai tại khu vực Hồ Đắc Di, kết nối với không gian Trường Bia và các cơ sở giáo dục đại học. Không gian này hướng đến phục vụ nhu cầu của sinh viên, thanh niên, gắn các hoạt động dịch vụ với giao lưu văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo và khởi nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng nghe các tham luận về tổng quan kinh tế đêm TP. Huế và từng mô hình Hoàng thành, ven sông, Phố Tây, kinh tế đêm sinh viên. Các ý kiến tập trung phân tích tiềm năng, tính khả thi, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình và nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động kinh tế đêm.