Nghiên cứu bố trí trạm cân kiểm soát tải trọng xe tại nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành. Ảnh tư liệu

Theo VEC, đối với công trình trạm cân kiểm soát tải trọng xe, VEC đang nghiên cứu phương án bố trí trạm cân kiểm soát tải trọng xe tại các nhánh vào hoặc trên đường chính tuyến của các nút giao kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Các trạm cân chưa bố trí làn quay đầu xe hoặc khu vực hạ tải đối với phương tiện quá tải.

Đối với việc đầu tư hệ thống thu phí tại nút giao tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, VEC cho biết, theo nội dung thống nhất giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai và VEC tại biên bản làm việc ngày 24-3-2023, hạng mục đầu tư hệ thống thu phí do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thực hiện. Do đó, VEC đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thực hiện theo nội dung đã thống nhất.

Trước đó, trong văn bản gửi VEC, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết, Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó có các hạng mục kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa Dự án Thành phần 3 vào khai thác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đề nghị VEC xem xét nghiên cứu, đầu tư hệ thống thu phí không dừng (ETC) tại khu vực nút giao 2 dự án để đảm bảo thu phí kín của Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đối với mặt bằng bố trí trạm thu phí (nếu cần thiết), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai sẽ phối hợp với VEC rà soát, thống nhất vị trí đầu tư, bảo đảm phù hợp với phương án tổ chức giao thông và đồng bộ với hệ thống ITS (hệ thống giao thông thông minh) trên toàn tuyến.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, theo nội dung thống nhất giữa 2 đơn vị, Dự án Thành phần 3 sẽ thực hiện đầu tư hạng mục thu phí nhằm tổ chức thu phí kín cho tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tuy nhiên, theo tiến độ triển khai chung của các dự án thành phần thuộc Dự án đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn này chưa đầu tư thiết bị đối với hạng mục ETC và nhà điều hành. Do đó, Dự án Thành phần 3 không thể đáp ứng tiến độ đầu tư, hoàn thành hạng mục thu phí đồng bộ với thời điểm tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác.