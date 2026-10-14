Nghiên cứu bổ sung sự kiện 'Mậu Thân 1968' vào ngân hàng tên đường và công trình công cộng

Người dân thắp hương tri ân liệt sĩ tại Lễ an táng, sáng 14-10

Để thể hiện lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, mới đây, ông Nguyễn Thiện, một công dân, đề nghị trên địa bàn thành phố nên có một con đường mang tên "Anh hùng vô danh Mậu Thân 1968" nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 nhưng đến nay chưa xác định được danh tính.

Trả lời đề xuất này, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết, theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng và tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại TPHCM, Sở VH-TT TPHCM nhận thấy, về nội dung "Anh hùng vô danh Mậu Thân 1968" gần với sự kiện lịch sử Mậu Thân năm 1968, trong đó "Mậu Thân 1968" là yếu tố cốt lõi thể hiện sự kiện lịch sử mà các liệt sĩ được đề nghị tri ân, tưởng nhớ đã tham gia và hy sinh.

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Sở VH-TT TPHCM sẽ nghiên cứu, xem xét và báo cáo Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố về việc bổ sung sự kiện lịch sử "Mậu Thân 1968" và các nội dung liên quan vào Ngân hàng tên đường và công trình công cộng Thành phố, làm cơ sở để xem xét, đề xuất đặt tên phù hợp theo quy định