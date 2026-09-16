Nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp, tổ chức 3 làn xe trên Vành đai 3

Vành đai 3 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô, có vai trò kết nối Hà Nội với các tuyến cao tốc, quốc lộ và mạng lưới giao thông nội đô. Tuyến đường cũng đảm nhiệm lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Theo tổ chức giao thông hiện nay, mỗi chiều tuyến Vành đai 3 được bố trí 2 làn xe chạy và 1 làn dừng xe khẩn cấp. Tuy nhiên, với sự gia tăng nhanh chóng của lưu lượng phương tiện, năng lực khai thác thực tế của tuyến đang chịu áp lực rất lớn.

Số liệu thống kê cho thấy, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 đạt khoảng 122.606 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Việc đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 cũng nhằm giảm áp lực giao thông trên toàn tuyến

Lưu lượng phương tiện vượt xa năng lực đáp ứng khiến tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên, đồng thời tạo áp lực đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xử lý các sự cố phát sinh trên tuyến.

Trước thực tế trên, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có.

Theo đó, phương án được đề xuất là tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí hệ thống biển báo, phân làn, phân tuyến phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Cùng với việc tăng số làn xe chạy, Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị nghiên cứu hạ tốc độ khai thác, bảo đảm các phương tiện lưu thông đồng tốc trên toàn tuyến.

Việc điều chỉnh này được đặt trong yêu cầu tổng thể là vừa nâng cao năng lực thông hành, vừa kiểm soát nguy cơ xảy ra va chạm, ùn tắc dây chuyền khi mật độ phương tiện ở mức cao.

Việc tổ chức lại giao thông trên Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ góp phần tận dụng hiệu quả phần mặt đường hiện có, tăng khả năng lưu thông của phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Để phương án phát huy hiệu quả, việc nghiên cứu, triển khai cần được thực hiện đồng bộ, trên cơ sở đánh giá cụ thể về hạ tầng, lưu lượng phương tiện, tốc độ khai thác, phương án xử lý khi xảy ra sự cố cũng như yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến.