Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử đền Hoàng Lục

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sầm Việt An, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp.

Trong thời gian thực hiện từ năm 2024 đến nay, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung theo đúng hợp đồng, thuyết minh phê duyệt. Đề tài hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, hệ thống hóa nguồn tư liệu lịch sử, văn hóa về đền Hoàng Lục tại xã Đình Phong. Phân tích các giá trị lịch sử, nhân văn trong tín ngưỡng thờ cúng tại di tích; làm rõ quá trình dung hợp giữa tín ngưỡng dân gian Tày - Nùng với các luồng tư tưởng chính thống; khẳng định vai trò của di tích trong việc cố kết cộng đồng và giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất phương án khôi phục 4 đạo sắc phong của 4 đời vua triều đại nhà Nguyễn; xây dựng đề án phục dựng lễ hội truyền thống đền Hoàng Lục vào ngày 28/02 âm lịch, nhằm đưa lễ hội trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn với du lịch tâm linh.

Nhóm nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn sách chuyên khảo "Di tích lịch sử Đền thờ An Biên tướng quân Hoàng Lục - Giá trị và bảo tồn", trở thành nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu và giáo dục truyền thống; xây dựng 1 video clip giới thiệu di tích, góp phần quảng bá hình ảnh di sản trên các phương tiện truyền thông.

Đề tài xây dựng giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích, thiết lập khung giải pháp đồng bộ gồm: Giải pháp kỹ thuật bảo tồn kiến trúc, cảnh quan; giải pháp quản lý hành chính thể chế hóa mô hình vận hành; giải pháp phát triển bền vững gắn kết di tích với sinh kế cộng đồng và kinh tế di sản, đảm bảo di tích trở thành "cột mốc chủ quyền tâm linh" vững chắc nơi biên cương. Tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học, thu thập ý kiến chuyên gia và đại diện chính quyền địa phương để hoàn thiện báo cáo tổng hợp. Kết quả nghiên cứu được bàn giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND xã Đình Phong để sử dụng làm cơ sở quy hoạch, bảo tồn và định hướng phát triển du lịch bền vững.

Đền Hoàng Lục thờ An Biên tướng quân Hoàng Lục, một kiệt tướng thời nhà Lý, thế kỷ XI, có công trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống, giữ yên vùng biên cương phía Bắc Tổ quốc.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá nội dung nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch tại địa phương, cơ quan chủ trì nghiêm túc thực hiện các nội dung đặt hàng. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện cần bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo bảo đảm logic, trình tự. Làm rõ hơn giá trị di sản và các giải pháp bảo tồn giá trị di sản địa phương. Bổ sung tư liệu gốc để rà soát, bảo đảm tính chính xác của thông tin. Chú trọng công tác gìn giữ, bảo tồn, lưu giữ các giá trị lịch sử của ngôi đền.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài xếp loại đạt.