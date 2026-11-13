Nghiên cứu bảo tồn hố chôn tập thể liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM)

Theo ông Quân, khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng có giá trị lịch sử, văn hóa, gắn liền với quá trình chiến đấu và hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhằm bảo vệ các yếu tố gốc và hiện trạng khu vực có liên quan đến hố chôn tập thể liệt sĩ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận thấy cần thiết phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp, không san lấp, hạn chế tối đa các hoạt động có nguy cơ làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến các yếu tố có giá trị lịch sử của địa điểm.

Định hướng nghiên cứu với phương án bảo tồn tại chỗ, bước đầu là gia cố khu vực xung quanh, lắp vách kính cường lực phía trên để bảo vệ, hạn chế tác động từ môi trường bên ngoài; đồng thời tạo điều kiện để người dân có thể tham quan, dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ. Phương án cụ thể sẽ được nghiên cứu kỹ trên cơ sở đánh giá hiện trạng, giá trị lịch sử và yêu cầu chuyên môn về bảo tồn di tích, bảo đảm tính trang nghiêm và phù hợp cảnh quan công viên.

Hiện Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM thu thập hồ sơ về quá trình chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ và công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt tại khu vực. Các đơn vị cũng đề nghị cung cấp sơ đồ, bản đồ, hình ảnh và lời kể nhân chứng để đánh giá giá trị lịch sử, xây dựng hồ sơ khoa học di tích.

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu quy hoạch Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có nội dung bảo tồn khu vực này. Sau khi quy hoạch hoàn thiện, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ lập hồ sơ khoa học, trình Hội đồng thẩm định chuyên môn cấp Thành phố xem xét, trước khi tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo quy định.

Công viên Lê Thị Riêng nằm giữa các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải và Trường Sơn. Trước đây, nơi này là Nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là Nghĩa trang Chí Hòa. Đây là nơi được xác định có liên quan đến việc chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến hết ngày 12-11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.017 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; riêng trong ngày, quy tập thêm 5 bộ hài cốt tại Khu B.