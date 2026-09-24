Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri, chỉ đạo xử lý đến cùng những vấn đề thuộc thẩm quyền

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu Quốc hội đã lắng nghe, phản hồi các ý kiến, kiến nghị của cử tri về: thủ tục giao khu vực biển; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân; cơ chế xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư; áp dụng các quy định pháp luật về bồi thường, di dời và hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Đồng thời cử tri cũng kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại Hải Phòng; tổ chức dạy học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; áp dụng, thi hành Luật Phát triển đô thị; cơ chế phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao; triển khai Đề án 06 và thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại cấp cơ sở…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2 có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung, nỗ lực rất lớn để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào thực tiễn nhanh nhất. Với tinh thần thể chế là đột phá của đột phá, xây dựng khuôn khổ pháp luật đồng bộ, vừa giải quyết, xử lý những vấn đề thực tiễn cấp bách, tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn pháp lý; vừa kiến tạo phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực, phát huy những động lực, không gian phát triển mới, đổi mới mô hình phát triển, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh, mạnh, bền vững.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã thông báo dự kiến chương trình của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đồng thời giải đáp các kiến nghị của cử tri. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đánh giá, Kỳ họp thứ hai có khối lượng công việc rất lớn, phạm vi bao quát gần như toàn bộ các lĩnh vực với tinh thần kiến tạo phát triển và quản trị quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất. Chính phủ dự kiến trình 44 luật, nghị quyết, trong đó có nhiều luật đặc biệt quan trọng và dự kiến thể chế, chính sách được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng liên ngành, có tính hệ thống cao để xử lý nhanh các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực.

Quốc hội cũng quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách, đầu tư công và các cân đối lớn năm 2027, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển, chính sách pháp luật, phân bổ nguồn lực; đánh giá, giám sát các chương trình quốc gia và dự án hạ tầng lớn, chú trọng kết quả, năng lực kết nối, giảm chi phí, mở rộng không gian phát triển và hiệu quả kinh tế-xã hội thực tế.

Cho biết thời gian qua, Chính phủ đã liên tục tổ chức các phiên họp chuyên đề pháp luật, đặt ưu tiên trọng tâm cao nhất cho chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết trong chương trình lập pháp của Quốc hội, Thủ tướng khẳng định với quyết tâm, nỗ lực rất cao, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ sẽ phối hợp các cơ quan của Quốc hội để bảo đảm Kỳ họp thứ 2 sẽ thành công tốt đẹp.

Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thông tin tới cử tri thành phố dự kiến chương trình của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THANH GIANG)

Báo cáo thêm với cử tri về tình hình thời gian qua, Thủ tướng đánh giá năm 2026 là năm nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực và năm 2027 là năm bứt phá để thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ. Trong 8 tháng đầu năm, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; phải xử lý khối lượng công việc rất lớn, giải quyết những điểm nghẽn, tồn tại và ứng phó với các vấn đề phát sinh.

Trong bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo rất chủ động, linh hoạt, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực; ứng phó có hiệu quả tác động từ bên ngoài; tập trung triển khai các định hướng chiến lược của Đảng và hướng mạnh vào tổ chức thực hiện có hiệu quả, giám sát đến cùng, đánh giá dựa trên kết quả. Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết chiến lược trên các lĩnh vực phát triển đất nước; đặc biệt quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và người đứng đầu…

Trọng tâm xuyên suốt là nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, phát triển nhanh và bền vững, luôn lấy nhân dân làm trung tâm, lấy thể chế và khoa học công nghệ làm đột phá, lấy hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Đại diện cử tri kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giám sát của Quốc hội, thời gian qua, Chính phủ đã khẩn trương, nghiêm túc, đánh giá sát, đúng tình hình thực tiễn, nhìn nhận thẳng thắn khó khăn, thách thức, những thuận lợi; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung quyết liệt tổ chức thực thi, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, hiệu quả, thực chất; điều hành chủ động, khoa học, kịp thời xử lý các vấn đề lớn, phát sinh.

Chính phủ đã ban hành đầy đủ các chương trình hành động để triển khai ngay Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, không để chậm trễ các nhiệm vụ được giao. Tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Triển khai các giải pháp tài khóa, tiền tệ và các giải pháp khác để thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; quyết liệt xử lý thực chất kiến nghị của doanh nghiệp, người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THANH GIANG)

Về kết quả trong 8 tháng năm 2026, Thủ tướng cho biết, tăng trưởng kinh tế duy trì tích cực, các động lực truyền thống được phát huy, các động lực mới được bước đầu thúc đẩy gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển. GDP 6 tháng đạt 8,18%; chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 11,9%; xuất nhập khẩu 770,14 tỷ USD; thương mại và dịch vụ tăng 13,3%; vốn FDI thực hiện ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%...

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước năm 2026 bảo đảm mục tiêu vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025 trong khi dự kiến miễn, giảm, gia hạn gần 345 nghìn tỷ đồng thuế, phí; bảo đảm cung ứng năng lượng, không tăng giá điện...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: THANH GIANG)

Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác không gian phát triển mới (hoàn thành thêm 395km đường bộ cao tốc; khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, triển khai nhiều dự án giao thông, năng lượng quan trọng...). Trong hơn 4 nghìn dự án tồn đọng, kéo dài với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng, đến nay đã tháo gỡ được 3.241 dự án.

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đạt nhiều kết quả tích cực; tích cực rà soát, sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan và các xã, phường theo hướng tăng chủ động cho địa phương. Cắt giảm thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả, tương ứng cắt giảm 53% thời gian thực hiện, 54,6% chi phí tuân thủ so năm 2024.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được nâng lên (phát triển nhà ở xã hội đạt khoảng 85% mục tiêu 5 năm; thực hiện tăng lương cơ sở, trình cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương tăng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã...).

Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, toàn diện, thực chất; vị thế, uy tín đất nước ngày càng được tăng cường; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027, Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra. Các trọng tâm là tổ chức thực thi quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm tiến độ, yêu cầu các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; kịp thời ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết. Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao; hoàn thành các dự án trọng điểm; thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài; quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đối với Hải Phòng, Thủ tướng đánh giá, trong 8 tháng năm 2026, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, đạt nhiều kết quả tích cực, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước; nêu rõ, thời gian tới, Thành phố phải tiếp tục nỗ lực để cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội; quyết tâm cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và giải quyết những vấn đề ách tắc, tồn đọng.

Trân trọng cảm ơn, đánh giá rất cao các kiến nghị rất xác đáng, trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, Thủ tướng cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền. Thủ tướng Chính phủ tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất và chỉ đạo xử lý đến cùng những vấn đề thuộc thẩm quyền bảo đảm rõ tiến độ, rõ kết quả.

Làm rõ hơn một số định hướng quan trọng trong xây dựng và thi hành các dự án luật, trong đó với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp không cần chỉ hỗ trợ mà cần nhất cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, có thể dự báo được, dễ triển khai thực hiện và không gây rủi ro cho doanh nghiệp, những quy định cụ thể và phải rất khả thi trên thực tiễn.

Liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ với các dự án có liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề, trong đó trọng tâm là Luật Đất đai. Trong đó, điểm rất mấu chốt là Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Mặt khác, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho công dân, cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn, thông qua ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê…

Đối với kiến nghị về triển khai Luật Phát triển đô thị, Thủ tướng cho biết hiện Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 9/2026. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu, tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện các cơ chế chính sách để phục vụ phát triển những thành phố, trong đó có Hải Phòng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Thủ tướng mong muốn cử tri và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến, theo dõi, giám sát để đoàn và các đại biểu Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.