Nghiệm thu và nhận bàn giao tàu CSB 9003 sau sửa chữa tại nhà máy

Quang cảnh hội nghị

Tàu CSB 9003 thuộc Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được đưa vào nhà máy sửa chữa theo định kỳ. Trong quá trình sửa chữa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp chặt chẽ với Nhà máy X51, tổ chức thực hiện các nội dung sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng thực hiện các hạng mục sửa chữa, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.

Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi nghiệm thu, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật, tính đồng bộ và kết quả vận hành các hệ thống, trang thiết bị theo nội dung nghiệm thu; kiểm tra hồ sơ, biên bản sửa chữa có liên quan. Qua kiểm tra, tàu CSB 9003 đạt yêu cầu nghiệm thu, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật theo nội dung sửa chữa đã được phê duyệt.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ghi nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp giữa đơn vị và Nhà máy X51 trong quá trình triển khai nhiệm vụ sửa chữa; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật; chú trọng duy trì tình trạng kỹ thuật của tàu, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

Tàu CSB 9003 hạ thủy kiểm tra thân vỏ sau sửa chữa.

Việc hoàn thành nghiệm thu tàu CSB 9003 sau sửa chữa định kỳ có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, duy trì hệ số kỹ thuật và độ tin cậy của trang bị; góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.