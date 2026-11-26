Năm 2026, Quân chủng PK-KQ được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ sản xuất VTKT thuộc 155 danh mục, với sự tham gia của 6 đơn vị: Viện Kỹ thuật PK-KQ; các Nhà máy A32, A34, A40, Z119 và Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ).

Thiếu tướng Đinh Công Phương phát biểu tại hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, hội đồng tập trung kiểm tra hồ sơ pháp lý, thủ tục tài chính, hồ sơ quản lý chất lượng sản phẩm; đánh giá điều kiện duy trì và bảo đảm chất lượng; công tác giám định chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn. Đồng thời, tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách bao gói, bảo quản và ghi nhãn sản phẩm.

Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành máy bay, ra-đa, tên lửa, tàu thuyền, khí tài điện tử - quang học thuộc Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng đã lấy mẫu, kiểm tra tại phòng thí nghiệm đối với hơn 160 sản phẩm VTKT thuộc 100 danh mục. Trước đó, từ ngày 14-10 đến 5-11, Tiểu ban trực tiếp tham gia cùng các hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở thử nghiệm một số sản phẩm VTKT trên trang bị kỹ thuật.

Thành viên hội đồng kiểm tra sản phẩm VTKT sản xuất năm 2026 của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị sản xuất cơ bản đáp ứng đầy đủ điều kiện duy trì và bảo đảm chất lượng sản phẩm VTKT. Số lượng sản phẩm đúng, đủ; công tác bao gói, bảo quản, ghi nhãn cơ bản đáp ứng yêu cầu. Chất lượng sản phẩm bảo đảm các chỉ tiêu, tham số kỹ thuật theo quyết định được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Các sản phẩm đã được giám định chất lượng, kiểm tra an ninh, an toàn. Tuy nhiên, một số nội dung về hồ sơ quản lý chất lượng, bao gói, bảo quản và ghi nhãn sản phẩm cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, hội đồng thảo luận, thống nhất đánh giá các sản phẩm VTKT sản xuất năm 2026 của Quân chủng PK-KQ đủ điều kiện nghiệm thu sau khi khắc phục, hoàn thiện những nội dung còn tồn tại.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm VTKT tại phòng thí nghiệm.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Đinh Công Phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện sản phẩm và hệ thống hồ sơ theo các nội dung mà hội đồng đã chỉ ra; tiếp tục thử nghiệm trên trang bị kỹ thuật đối với một số sản phẩm VTKT. Đồng thời, giao Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành máy bay, ra-đa, tên lửa, tàu thuyền, khí tài điện tử - quang học theo dõi, tổng hợp và báo cáo hội đồng kết quả thực hiện.