Nghiệm thu nhiệm vụ phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, “Măng tây Tuấn Tú”

Sáng 2-10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) cấp tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH-CN “Khai thác, quản lý và phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, “Măng tây Tuấn Tú” theo chuỗi giá trị gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể (NHTT) được bảo hộ”. Nhiệm vụ do Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Nghiên cứu Phát triển (TP. Hà Nội) là đơn vị chủ trì; ông Phạm Tất Thắng - Trưởng phòng Nhãn hiệu là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày nhiệm vụ.

Sau gần 18 tháng triển khai (từ tháng 1-2025 đến tháng 6-2026) với kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, nhóm nghiên cứu nhiệm vụ đã đánh giá thực trạng quản lý, khai thác và phát triển NHTT. Đồng thời, đề xuất giải pháp tăng cường khai thác, quản lý và phát triển NHTT theo chuỗi giá trị gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với “Táo Ninh Thuận”, “Măng tây Tuấn Tú”. Nhóm nghiên cứu cũng xây dựng hệ thống các công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm mang NHTT; truyền thông và quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm mang NHTT.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Nhiệm vụ đã xây dựng, phát triển được 2 mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ là những cơ sở sản xuất sản phẩm mang NHTT với quy mô lớn, có năng suất, hiệu quả cao, chất lượng tốt ổn định. Qua đó, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, tăng hiệu quả, giá trị trên đơn vị sản xuất và kinh doanh. Các mô hình góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân tại địa phương.

Hội đồng KH-CN cấp tỉnh đánh giá cao tính khoa học, thực tiễn và khả năng ứng dụng của nhiệm vụ, thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ đạt loại khá.