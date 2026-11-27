Quang cảnh hội nghị.

Nhiệm vụ do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chủ trì, PGS.TS. Hoàng Bùi Hải (Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) làm chủ nhiệm, triển khai từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2026.

Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị tắc động mạch phổi cấp tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Tắc động mạch phổi cấp là bệnh lý nguy hiểm, diễn biến nhanh và tỷ lệ tử vong cao nếu chậm trễ xử trí. Qua khảo sát 37 bệnh viện có điều trị nội trú và 222 nhân viên y tế tại Thanh Hóa, nhóm nghiên cứu chỉ ra nhiều hạn chế ở tuyến cơ bản về trang thiết bị, xét nghiệm chuyên sâu, thuốc đặc hiệu và nhân lực.

Đáng chú ý, có tới 92,6% bệnh viện cấp cơ bản phải chuyển tuyến ngay khi gặp ca bệnh nghi ngờ.

Từ thực trạng này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ quy trình khép kín gồm các cấu phần (tiếp nhận, sàng lọc, chẩn đoán, phân tầng nguy cơ, điều trị và chuyển tuyến an toàn), phân chia phù hợp theo 3 mức năng lực kỹ thuật của từng bệnh viện.

PGS.TS. Hoàng Bùi Hải, Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Về mặt triển khai thực tế, đề tài đã đào tạo cho 40 bác sĩ, điều dưỡng tại 10 bệnh viện và tổ chức 20 buổi chuyển giao kỹ thuật trực tiếp. Điểm nhấn nổi bật là việc thiết lập mô hình Đội phản ứng nhanh thuyên tắc phổi (PERT) cấp tỉnh kết hợp mạng lưới hội chẩn từ xa (Tele-ICU) hoạt động 24/7, giúp kết nối chuyên môn kịp thời giữa tuyến tỉnh và tuyến dưới.

Đại diện cơ quan chủ nhiệm đề tài phát biểu tại hội nghị.

Thành viên Hội đồng phản biện về giá trị khoa học, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính ứng dụng của mô hình cấp cứu “Trung tâm - Vệ tinh”. Trong điều kiện địa bàn Thanh Hóa rộng, nhiều khu vực miền núi cách trở, mạng lưới này giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ chuyên sâu sớm, giảm thiểu biến chứng và tử vong.

Kết quả đề tài cũng là cơ sở quan trọng để ngành y tế Thanh Hóa quy hoạch, đầu tư trang thiết bị, thuốc thiết yếu và nhân rộng mô hình trong giai đoạn 2026 - 2030.

Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ và xếp loại xuất sắc.