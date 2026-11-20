Sáng 20-11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đối với nhiệm vụ khoa học “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm tỏi Vạn Ninh và dừa xiêm Tuần Lễ - Vạn Thọ” được trồng trên địa bàn xã Vạn Hưng và xã Đại Lãnh. Nhiệm vụ do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa chủ trì thực hiện, kỹ sư Lê Thị Hiền làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thực hiện từ tháng 10-2023 đến tháng 10-2025 và gia hạn đến tháng 9-2026. Qua đó, đã xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm tỏi Vạn Ninh và dừa xiêm Tuần Lễ - Vạn Thọ; xây dựng mô hình triển khai thí điểm các hoạt động quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm tỏi Vạn Ninh và dừa xiêm Tuần Lễ - Vạn Thọ được trồng trên địa bàn xã Vạn Hưng, xã Đại Lãnh.

Sản phẩm dừa xiêm Tuần Lễ - Vạn Thọ.

Sản phẩm tỏi Vạn Ninh.

Kết quả nhiệm vụ đã góp phần khai thác, quảng bá và phát triển giá trị sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể có sử dụng địa danh của địa phương; góp phần kiểm soát hiệu quả nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, kiểm soát hoạt động quy hoạch, trồng và thu hoạch tỏi và dừa xiêm trên địa bàn xã Vạn Hưng, xã Đại Lãnh; khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể chứa tên địa danh một cách có hiệu quả sau khi được bảo hộ. Hội đồng tư vấn đánh giá cao tính khoa học, thực tiễn và khả năng ứng dụng của nhiệm vụ; đồng thời thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ loại khá.

MÃ PHƯƠNG