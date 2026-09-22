Sáng 22-9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương do bà Đoàn Thị Quỳnh Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ), thành viên Tổ thường trực Điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 của Trung ương làm Trưởng đoàn đã tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 của tỉnh Khánh Hòa. Làm việc với đoàn có ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng BCĐ tỉnh Khánh Hòa; thành viên tổ thường trực BCĐ tỉnh; đại diện cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trực tiếp đến công tác nghiệm thu; các giám sát viên, quản trị viên cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn phụ trách triển khai cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi nghiệm thu.

Bà Đoàn Thị Quỳnh Anh phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập BCĐ các cấp. Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn được ban hành kịp thời, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị triển khai cuộc điều tra. Toàn tỉnh đã triển khai 1.259 phiếu điều tra, gồm 404 phiếu điều tra cơ sở hành chính và 855 phiếu điều tra cơ sở sự nghiệp. Công tác triển khai được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và BCĐ Trung ương; bảo đảm tiến độ, nội dung và yêu cầu theo quy định. Quá trình triển khai cuộc điều tra luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh. Đến ngày 9-6, BCĐ tỉnh đã nghiệm thu xong 1.259/1.259 phiếu trên hệ thống theo đúng quy trình, hướng dẫn của BCĐ Trung ương, đạt 100% và hoàn thành trước thời hạn.

Các thành viên đoàn công tác tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, Đoàn nghiệm thu của BCĐ Trung ương đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu tài liệu và xác minh số liệu đối với danh sách 5% phiếu điều tra được chọn ngẫu nhiên (trên tổng số 1.259 phiếu của toàn tỉnh) theo đúng quy trình nghiệm thu tại Quyết định số 485 ngày 5-5-2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Đoàn Thị Quỳnh Anh ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc của tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc để bảo đảm chất lượng và tiến độ của cuộc điều tra. Bà Đoàn Thị Quỳnh Anh nhấn mạnh, công tác nghiệm thu là một trong những bước quan trọng để bảo đảm tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu điều tra. Kết quả điều tra là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, BCĐ tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo rà soát, đối chiếu, xác nhận dữ liệu về kết quả điều tra của tỉnh.

Thành viên đoàn công tác và đại diện cơ quan, đơn vị của Khánh Hòa trao đổi về kết quả điều tra.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Võ Chí Vương khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và tiếp tục đối chiếu, xác nhận dữ liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.