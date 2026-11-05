Nghiệm thu đề tài về lịch sử công tác Cảnh vệ Công an nhân dân giai đoạn 1975–1986

Ngày 5/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học “Tổng kết lịch sử công tác Cảnh vệ Công an nhân dân (1975–1986)”. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - cơ quan đại diện chủ trì đề tài, đại diện lãnh đạo Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và Ban chủ nhiệm đề tài.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười chủ trì hội nghị.

Đề tài “Tổng kết lịch sử công tác cảnh vệ Công an nhân dân (1975–1986)” được Bộ Công an phê duyệt theo Quyết định số 4470/QĐ-BCA ngày 27/6/2023, giao Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì thực hiện, thuộc giai đoạn 1 Chương trình tổng kết lịch sử cấp Bộ.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học lịch sử, góp phần hệ thống hóa, bổ sung và làm sáng tỏ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND trong giai đoạn lịch sử có nhiều biến động, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác bảo vệ an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu trọng yếu.

Tư lệnh Phạm Thanh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Sau thời gian triển khai nghiên cứu, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và cầu thị, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tập trung sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu, tài liệu; gặp gỡ các chuyên gia, nhân chứng lịch sử; tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, hội ý, tọa đàm và hội thảo khoa học nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài đã khái quát quá trình nghiên cứu và những kết quả trọng tâm. Theo đó, đề tài tập trung nghiên cứu, tổng kết lịch sử công tác cảnh vệ CAND từ năm 1975 đến năm 1986, chia thành hai giai đoạn: từ tháng 5/1975 đến tháng 8/1981 và từ tháng 9/1981 đến tháng 11/1986. Trên cơ sở báo cáo của Ban chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm làm rõ hơn các nội dung, bổ sung tư liệu và nâng cao chất lượng khoa học của đề tài.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đã đưa ra những nhận xét, đánh giá và kết luận hết sức quan trọng đối với kết quả nghiên cứu, làm cơ sở để Ban Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiên cứu công phu, nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị của tập thể Ban Chủ nhiệm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Tư lệnh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của Hội đồng nghiệm thu và Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an để Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục hoàn thiện công tác nghiên cứu khoa học lịch sử, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 04/ĐA-BCA của Bộ Công an.