Nghiệm thu đề tài phát triển các giống lúa gạo màu dinh dưỡng cao theo hướng hữu cơ

Đề tài do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ chủ trì, ThS. Phạm Văn Nhân làm chủ nhiệm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Theo báo cáo, xuất phát từ yêu cầu phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng chất lượng cao, bền vững và khai thác hiệu quả nguồn gen lúa màu, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khảo nghiệm và phát triển sản xuất các giống lúa gạo màu dinh dưỡng cao theo hướng hữu cơ.

Đề tài được triển khai từ tháng 11-2022 đến tháng 11-2025 và gia hạn đến tháng 11-2026. Mục tiêu của đề tài nhằm xác định giống, hoàn thiện quy trình canh tác hữu cơ đối với dòng lúa gạo màu và xây dựng nhãn hiệu gạo màu hữu cơ của tỉnh Gia Lai.

Nội dung nghiên cứu gồm: đánh giá thực trạng tình hình canh tác và tiềm năng sản xuất lúa hữu cơ; nghiên cứu khảo nghiệm khả năng thích ứng và sinh trưởng của một số dòng lúa gạo màu; nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác hữu cơ; xây dựng mô hình canh tác; xây dựng nhãn hiệu gạo màu hữu cơ tỉnh Gia Lai.

Hội đồng nghiệm thu do ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai chủ trì. Ảnh: Trần Dung

Kết quả, đề tài đã lựa chọn, hoàn thiện quy trình canh tác hữu cơ cho 2 dòng lúa gạo màu BĐ.1 và BĐ.4; xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo màu theo quy trình canh tác hữu cơ; hoàn thiện các nội dung liên quan đến công nhận giống, chứng nhận sản phẩm và xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm lúa gạo màu hữu cơ. Đặc biệt, nhãn hiệu “Gạo màu hữu cơ Gia Lai” đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài; đồng thời góp ý nhóm nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung báo cáo tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề tài.