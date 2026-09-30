Nghiệm thu đề tài nghiên cứu công nghệ, thiết bị sơ chế, chế biến sa nhân, thảo quả tại xã Sín Chéng

Tham gia đoàn có ông Trương Tất Đơ - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; ông Vũ Duy Hưng - Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; ông Tô Quốc Huy - Chủ nhiệm đề tài, bà Nông Phương Nhung và ông Trần Thanh Sơn - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Đón và làm việc với đoàn có đồng chí Viên Đình Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sín Chéng, cùng lãnh đạo Phòng Kinh tế xã.

Đoàn công tác khảo sát quy trình vận hành thiết bị sơ chế, chế biến sa nhân, thảo quả tại xã Sín Chéng.

Tại buổi nghiệm thu, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra mô hình, khảo sát quy trình vận hành thiết bị sơ chế, chế biến sa nhân, thảo quả tại địa bàn. Đoàn cũng trao đổi với đơn vị thực hiện và người dân về hiệu quả hoạt động của thiết bị, chất lượng sản phẩm sau chế biến và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai.

Sản phẩm thảo quả sau chế biến.

Qua kiểm tra, việc ứng dụng công nghệ và thiết bị mới được đánh giá có ý nghĩa thiết thực với địa phương miền núi có tiềm năng sa nhân, thảo quả như xã Sín Chéng; giúp giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sơ chế, hạn chế tổn thất sau thu hoạch và gia tăng giá trị sản phẩm.

Đoàn công tác đề nghị đơn vị thực hiện tiếp tục hoàn thiện nội dung đề tài, đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và nghiên cứu giải pháp giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng thiết bị.

Việc nghiệm thu là cơ sở đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị nông sản và phát triển bền vững cây sa nhân, thảo quả trên địa bàn xã Sín Chéng.