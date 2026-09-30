Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen gà Mông

Hội đồng họp đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen gà xương đen, thịt đen bản địa (gà Mông).

Đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen gà xương đen, thịt đen bản địa (gà Mông) được triển khai từ tháng 9/2023 tại địa bàn 3 xã: Trường Hà, Nam Quang và Bảo Lâm với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó, ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh 1 tỷ 380 triệu đồng, vốn đối ứng 500 triệu đồng. Sau 3 năm triển khai, đến nay, đề tài đã phát triển đàn gà Mông hạt nhân với quy mô 200 con mái, 25 con gà trống và 600 con gà thương phẩm.

Gà Mông có thân hình săn chắc, vóc dáng thon gọn, chân cao, thịt thơm ngon, cân nặng trung bình từ 1,2 - 1,5 kg/con, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa phương, ít dịch bệnh. Trong quá trình triển khai, các hộ dân được hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, quy trình kỹ thuật về chăn nuôi an toàn sinh học; định hướng mở rộng mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại gắn với xây dựng thương hiệu và tư vấn về thị trường đầu ra cho sản phẩm; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở sản xuất gà Mông, cung cấp con giống phục vụ nhu cầu chăn nuôi tại các địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị nghiệm thu, các đại biểu tập trung phản biện, yêu cầu làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác bảo tồn, chọn lọc, nhân giống và phát triển nguồn gen gà Mông; hiệu quả tác động đến kinh tế, xã hội và môi trường, khả năng sinh sản, tỷ lệ sống và tiêu tốn thức ăn, kết quả ấp nở, khối lượng sản phẩm, năng suất thịt; khả năng thích nghi và chất lượng sản phẩm; đồng thời làm rõ các giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng quy trình kỹ thuật bảo tồn và nhân giống phù hợp, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho người chăn nuôi và có giải pháp duy trì, phát triển đàn gà Mông theo hướng ổn định,…

Việc triển khai thành công đàn gà Mông hạt nhân và đàn sản xuất có chất lượng giống tốt, tạo nền tảng để địa phương chủ động nguồn con giống tại chỗ, từng bước giảm sự lệ thuộc vào nguồn giống trôi nổi, không rõ xuất xứ từ bên ngoài. Đây chính là tiền đề quan trọng để đưa gà Mông phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập bền vững cho người chăn nuôi.

Trước đó, đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam tổ chức kiểm tra thực tế mô hình nuôi gà Mông thuộc Đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen gà xương đen, thịt đen bản địa tại xã Trường Hà.