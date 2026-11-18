Sau 24 tháng triển khai, đề tài thực hiện và hoàn thành 3 nội dung theo thuyết minh được phê duyệt, gồm: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn tổ chức xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh trong những năm qua; bổ sung, phát triển những nội dung cơ bản về tổ chức loại hình, quy mô; tổ chức lập kế hoạch, đăng ký, quản lý, tạo nguồn, tổ chức huấn luyện, cơ chế hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên trong thời kỳ mới.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì chỉnh sửa và hoàn thiện một số nội dung: Bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn về công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên để làm rõ phần tính cấp thiết của đề tài; bảng biểu tổng hợp số liệu về tình trạng xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh; số liệu và minh chứng trong đánh giá thực trạng để làm rõ mức độ hạn chế, nguyên nhân trong công tác tạo nguồn, đăng ký, quản lý, sắp xếp, biên chế và huấn luyện quân nhân dự bị; lộ trình phương án ứng dụng kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu.

Làm rõ tính khoa học và thực tiễn, tính khả thi trong việc tổ chức các phương án; rà soát, cập nhật những văn bản pháp luật bảo đảm sự thống nhất trong phạm vi nghiên cứu thực tiễn của đề tài và những thay đổi về chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thiện các giải pháp theo hướng cụ thể, có trọng tâm, gắn với những hạn chế mà đề tài đã chỉ ra…

Sau khi thảo luận, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài, xếp loại đạt.