Đề tài do Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển chủ trì, Tiến sĩ Doãn Tiến Hà làm chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài. Ảnh: Hồng Thương

Đề tài được triển khai trong bối cảnh nhu cầu vật liệu san nền và xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn nhưng nguồn cát sông và đất đồi bị hạn chế do yêu cầu bảo vệ lòng dẫn, môi trường và thủ tục cấp phép.

Trong khi đó, vật liệu nạo vét trong đầm Thị Nại có thành phần chính là cát mịn lẫn bùn và nhiễm mặn. Nếu được đánh giá đầy đủ về trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác và có giải pháp xử lý phù hợp, cát ở đây có thể dùng để san nền, góp phần giảm áp lực lên nguồn vật liệu truyền thống.

Đề tài được thực hiện trong 12 tháng (từ tháng 10-2025 đến tháng 10-2026). Mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng và tiềm năng khai thác cát nhiễm mặn tại đầm Thị Nại, bao gồm trữ lượng, chất lượng và xác định các khu vực trọng điểm có khả năng khai thác phục vụ xây dựng; đồng thời, đề xuất giải pháp công nghệ xử lý cát nhiễm mặn tại đầm Thị Nại để sử dụng làm vật liệu xây dựng nền đường giao thông và san lấp nền công trình xây dựng.

Nội dung nghiên cứu gồm: khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá hiện trạng cát nhiễm mặn tại đầm Thị Nại; xác định trữ lượng, chất lượng và phân vùng khu vực tiềm năng khai thác; nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ xử lý cát nhiễm mặn; xây dựng quy trình xử lý cát nhiễm mặn trong đầm Thị Nại; đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và tác động môi trường; đề xuất giải pháp ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Theo đó, tổng diện tích của các khu vực mà bùn cát có thể gây bồi trong đầm là khoảng 1.152,5 ha; tổng khối lượng bùn cát có thể khai thác theo kịch bản không có ràng buộc đạt khoảng 6,5-8 triệu m3 và theo kịch bản đề xuất chỉ nạo vét 3 tuyến đạt khoảng 610.000 m3.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài; đồng thời góp ý nhóm nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung các dữ liệu, số liệu liên quan để đảm bảo tính chính xác. Trong đó, lưu ý về thêm về khối lượng khai thác ngoài 3 tuyến luồng đề xuất.

Kết quả, đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh xếp loại đạt yêu cầu.