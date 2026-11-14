Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng do Bộ tư lệnh 86 chủ trì thực hiện

Trung tướng, PGS, TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị làm chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng là các nhà khoa học có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ uy tín của Quân đội. Chủ nhiệm đề tài là Trung tướng, TS Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ tư lệnh 86.

Quang cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Đề tài tiếp cận vấn đề từ cơ sở lý luận và thực tiễn, được triển khai với nhiều góc độ để giải quyết các vấn đề nghiên cứu đặt ra. Đồng thời, Ban chủ nhiệm đề tài sử dụng thành công các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành, chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đã đáp ứng được tính cấp thiết đặt ra và kết luận của Hội đồng xét duyệt thuyết minh; đề tài đã luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản, lý luận nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị và đề xuất những giải pháp mang tính đồng bộ, sát thực, khả thi cao, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm cho lực lượng tác chiến không gian mạng luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân.

Trung tướng, PGS, TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị, Chủ tịch Hội đồng phát biểu.

Trung tướng, TS Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ tư lệnh 86, Chủ nhiệm đề tài phát biểu.

Tại buổi nghiệm thu, Thư ký Ban chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu; các ủy viên phản biện nhận xét, nêu câu hỏi; các thành viên Hội đồng và khách mời phát biểu ý kiến.

Hội đồng kết luận kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung, làm sâu sắc thêm lý luận về chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị và nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng. Đồng thời, cung cấp luận cứ khoa học giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu, nhà khoa học phát biểu ý kiến phản biện, đánh giá đề tài.

Sản phẩm của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo để các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trực tiếp là Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng nghiên cứu, vận dụng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy ở các học viện, nhà trường Quân đội.

Các đại biểu chúc mừng thành công của Ban chủ nhiệm đề tài.

Sau khi trao đổi, thảo luận và bỏ phiếu, Hội đồng thống nhất đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt loại xuất sắc.