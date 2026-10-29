Nghiệm thu đề tài bảo tồn, khai thác nguồn gen cây nho phục vụ chọn tạo giống mới

Chiều 29-10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu đề tài “Thu thập, bảo tồn và khai thác nguồn gen cây nho (Vitis spp.) phục vụ cho công tác chọn tạo giống, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững cây nho tại Khánh Hòa”. Đề tài do Thạc sĩ Phạm Văn Phước - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ (thuộc Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố) làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố chủ trì.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh phát biểu.

Sau 60 tháng thực hiện (từ tháng 9-2021 đến tháng 8-2026), đề tài đã thu thập, đánh giá 42 mẫu giống nho mới, gồm 21 mẫu giống nho ăn tươi, 6 mẫu giống nho rượu, 9 mẫu giống nho không hạt và 6 mẫu giống nho gốc ghép. Các mẫu giống được trồng khảo nghiệm tại phường Đô Vinh có tỷ lệ cây sống đạt từ 70,5% đến 95,2%. Phần lớn mẫu giống có mức độ nhiễm sâu, bệnh hại từ ít đến trung bình. Qua đánh giá bước đầu, nhóm nghiên cứu đã xác định được một số nguồn thực liệu có khả năng sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao, ít nhiễm sâu bệnh, có triển vọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyển chọn và chọn tạo giống nho phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Thạc sĩ Phạm Văn Phước trình bày đề tài.

Bên cạnh đó, đề tài đã xây dựng vườn sưu tập, lưu giữ và bảo quản 122 mẫu giống nho tại phường Đô Vinh. Trong đó có 42 mẫu giống mới thu thập và 80 mẫu giống hiện có. Việc bổ sung các mẫu giống mới góp phần mở rộng quy mô, đa dạng hóa dữ liệu nguồn gen cây nho, tạo cơ sở cho công tác đánh giá và chọn tạo giống nho trong thời gian tới.

Kết quả đề tài góp phần bảo tồn nguồn gen cây nho, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, đồng thời tạo tiền đề tuyển chọn các giống nho có năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa và chế biến. Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh đánh giá cao tính khoa học, thực tiễn và khả năng ứng dụng của đề tài; thống nhất nghiệm thu đề tài loại Đạt.