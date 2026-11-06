Nghiệm thu đề án hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại phường Chiềng Sinh.

Đề án được triển khai từ quý III đến quý IV/2026 tại Công ty TNHH Thực phẩm sạch Việt Nhật, phường Chiềng Sinh. Các hạng mục đầu tư gồm: Hệ thống tủ, kệ trưng bày phục vụ quảng bá sản phẩm “Cà phê ủ lạnh” – sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025. Các hạng mục được thi công đảm bảo thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và tính thẩm mỹ. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 30 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026.

Nghiệm thu tại Công ty TNHH Thực phẩm sạch Việt Nhật, phường Chiềng Sinh.

Qua kiểm tra, đánh giá thực tế, Hội đồng nghiệm thu kết luận Đề án đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng. Việc hỗ trợ đầu tư hệ thống trưng bày góp phần tạo điều kiện để cơ sở giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; phát huy lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm.