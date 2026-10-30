Nghiệm thu Đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu
Ngày 30/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức nghiệm thu Đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại cơ sở năm 2026 tại phường Vân Sơn và xã Tân Yên.
Tại Hợp tác xã Du lịch trải nghiệm Mocha Hill, phường Vân Sơn, các hạng mục đầu tư gồm: Kệ trưng bày sản phẩm “Chè Shan tuyết Mocha Hill”, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và tính thẩm mỹ. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 30 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026.
Tại Hợp tác xã Amifarm, xã Tân Yên, các hạng mục đầu tư gồm: Tủ mát Alaska LC-1200C3 phục vụ bảo quản, trưng bày sản phẩm “Sữa chua đông khô”, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và tính thẩm mỹ. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 30 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026.
Qua kiểm tra, đánh giá thực tế, Hội đồng nghiệm thu kết luận Đề án đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng. Việc hỗ trợ đầu tư thiết bị trưng bày góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm địa phương, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị hàng hóa; đồng thời gắn hoạt động xúc tiến thương mại với phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/nghiem-thu-de-an-ho-tro-cac-co-so-cong-nghiep-nong-thon-trung-bay-quang-ba-san-pham-tieu-bieu-1EOlBH3DR.html