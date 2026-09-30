Nghiệm thu công trình Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giai đoạn 2021-2025

Tại hội nghị, Ban biên soạn trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn công trình. Theo đó, công trình tổng kết có hệ thống hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật giai đoạn 2001-2024, Tổng cục HC-KT năm 2025.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng khoa học nghiệm thu công trình chủ trì hội nghị.

Nội dung công trình gồm ba phần chính: Những yếu tố tác động đến hoạt động CTĐ, CTCT; hoạt động CTĐ, CTCT trong Tổng cục HC-KT; thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm giai đoạn 2001-2025.

Trong đó, phần trọng tâm tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành CTĐ, CTCT của Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật trước năm 2025 và Tổng cục HC-KT sau khi được tổ chức lại.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục HC-KT phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban biên soạn, công trình đã hệ thống hóa tương đối toàn diện quá trình hoạt động CTĐ, CTCT giai đoạn 2001-2025, phản ánh được sự vận động, phát triển, điều chỉnh tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục qua từng giai đoạn. Đồng thời, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục; vai trò tham mưu, hướng dẫn của Cục Chính trị; trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp trong tổ chức tiến hành CTĐ, CTCT.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại hội nghị.

Công trình cũng phản ánh vai trò của CTĐ, CTCT trong xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổng hợp và năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Tại hội nghị, các ủy viên phản biện, thành viên Hội đồng và đại biểu tập trung trao đổi về bố cục, nội dung công trình; việc phản ánh hoạt động CTĐ, CTCT qua các giai đoạn; đồng thời, góp ý về tư liệu, cách đánh giá thành tựu, hạn chế và khái quát bài học kinh nghiệm.

Thay mặt Hội đồng phát biểu kết luận, Trung tướng Đỗ Văn Thiện khẳng định công trình được nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, có hệ thống; nội dung toàn diện, tư liệu tin cậy, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu công trình, xếp loại xuất sắc; đồng thời đề nghị Ban biên soạn tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, rà soát tên công trình, bố cục, nâng cao chiều sâu tổng kết, hoàn thiện phần đánh giá thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm; chuẩn hóa sự kiện, số liệu, mốc thời gian trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét việc in, xuất bản...