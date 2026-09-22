Nghiệm thu công trình sửa chữa nhà cho hộ nghèo ở Đông Kinh

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh thăm hỏi, động viên bà Lương Thị Bằng

Bà Lương Thị Bằng, sinh năm 1948 (người giám hộ của em Vy Hoàng Tùng) hiện đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 3 người cháu đang đi học. Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, bà Bằng hiện tuổi đã cao, khoản lương hưu chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Nắm bắt hoàn cảnh của gia đình, từ đầu tháng 8/2026, UBND phường Đông Kinh đã huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khối phố hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa, cải tạo nhà ở. Các hạng mục gồm sơn sửa, cải tạo tầng 1 và làm cổng riêng để gia đình có thể cho thuê, tạo thêm nguồn thu nhập, dự kiến khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh trao biểu trưng bàn giao công trình cho hộ nghèo Vy Hoàng Tùng

Tại buổi nghiệm thu, lãnh đạo UBND phường cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra các hạng mục công trình, thăm hỏi, động viên gia đình.

Việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở gắn với tạo thêm nguồn thu nhập là một trong những cách làm nhằm giúp hộ nghèo cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng khả năng tự chủ về kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh nghiệm thu công trình

Công trình hoàn thành giúp bà Bằng có thêm điều kiện chăm lo cuộc sống, vơi bớt khó khăn, yên tâm hơn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu.