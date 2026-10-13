Nghiệm thu công tác rà phá bom mìn tại xã Thắng Mố

Toàn cảnh hội nghị.

Triển khai Dự án thành phần số 2 về khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2025 – 2027, Quân khu 2 triển khai tại 150 ha thôn Sủng Pờ, xã Thắng Mố. Dù địa hình biên giới hiểm trở và rừng rậm phức tạp, lực lượng thi công đã bám trụ hiện trường, rà phá 100% diện tích đất. Qua rà phá, các đơn vị đã phát hiện và xử lý an toàn 300 vật nổ các loại gồm: Mìn, lựu đạn, đạn cối, đạn B40... giải phóng nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra thực địa tại thôn Sủng Pờ.

Đánh giá kết quả thực địa, Thượng tá Doãn Văn Chiến biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, các phần việc đều thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đạt chất lượng cao và đủ điều kiện bàn giao đưa vào sử dụng. Việc bàn giao 150 ha mặt bằng sạch bom mìn góp phần giải phóng diện tích đất sạch phục vụ sản xuất, để đồng bào biên giới yên tâm bám bản, an cư lạc nghiệp.