Hội đồng nghiệm thu tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý, nghiệm thu kỹ thuật tại bến và thử nghiệm đường dài trên sông theo đúng kế hoạch, quy trình đã được phê duyệt, bảo đảm khách quan, chặt chẽ, an toàn. Kết quả kiểm tra cho thấy tàu bảo đảm yêu cầu thiết kế, hoạt động ổn định trên sông.

Đại tá Lê Hoàng Việt chủ trì nghiệm thu.

Hai tàu kéo sông công suất 300CV do Cục Kỹ thuật quân, binh chủng (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) làm chủ đầu tư, đóng mới trang bị cho Binh chủng Công binh. Sau khi hoàn thiện và bàn giao, các tàu sẽ thực hiện nhiệm vụ kéo, đẩy, lai dắt phà, bảo đảm cơ động đường sông tại các vị trí trọng điểm trên sông Hồng, sông Đuống và một số tuyến sông khu vực miền Bắc.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra kỹ thuật tàu kéo sông, công suất 300CV.

Đại tá Lê Hoàng Việt yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện những nội dung còn lại, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả nghiệm thu, ra quyết định đưa tàu vào trang bị quân sự và bàn giao cho đơn vị sử dụng theo hợp đồng đã ký kết.