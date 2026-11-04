Nghiệm thu 114 chương trình khoa học xã hội và nhân văn đào tạo cán bộ, nhân viên trong các nhà trường Quân đội

Cùng dự hội nghị có đại biểu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và đại diện lãnh đạo các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 114 chương trình KHXH và NV của các đối tượng: Đào tạo chỉ huy - tham mưu chiến dịch, chiến lược; đào tạo trung đoàn trưởng bộ binh; đào tạo lữ đoàn trưởng tăng thiết giáp, lữ đoàn trưởng pháo binh, chủ nhiệm pháo binh sư đoàn, lữ đoàn trưởng công binh, chủ nhiệm công binh sư đoàn, lữ đoàn trưởng thông tin, chủ nhiệm thông tin sư đoàn, lữ đoàn trưởng phòng hóa, chủ nhiệm hóa học sư đoàn cho Quân đội nhân dân (QĐND) Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia; đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học kết hợp với đào tạo giảng viên KHXH và NV cấp chiến thuật, chiến dịch; đào tạo các trưởng ban tham mưu hậu cần - kỹ thuật, quân nhu, xăng dầu, doanh trại cấp sư đoàn và tương đương; đào tạo cán bộ chỉ huy biên phòng cấp tỉnh; đào tạo chính ủy trung, lữ đoàn, sĩ quan chính trị các quân, binh chủng; đào tạo cán bộ nhân viên văn hóa nghệ thuật trong QĐND Việt Nam, QĐND Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và nhân viên CMKT trong QĐND Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Hội đồng thống nhất nhận định xây dựng 114 chương trình KHXH và NV của các học viện, trường Quân đội là cấp thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới. Các chương trình KHXH và NV đã được xây dựng theo hướng “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; trang bị kiến thức cơ bản của lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cập nhật đường lối, quan điểm của Đảng, của Quân ủy Trung ương, các chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và những thông tin mới về chuyên ngành trong nội dung các môn KHXH và NV; khắc phục sự trùng lặp về nội dung giữa các cấp học, bậc học, thống nhất nội dung cơ bản trong chương trình KHXH và NV của từng khối ngành đào tạo.

Các thành viên Hội đồng đều đánh giá 114 chương trình được nghiệm thu đợt này có chất lượng tốt, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong Quân đội. Hội đồng bỏ phiếu nhất trí đề nghị nghiệm thu 114/114 chương trình, đề nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị ký quyết định ban hành, triển khai thực hiện các chương trình KHXH và NV đào tạo cán bộ, nhân viên CMKT trong học viện, nhà trường Quân đội.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương Cục Tuyên huấn - cơ quan thường trực Hội đồng và bộ phận giúp việc đã làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với các học viện, nhà trường để xây dựng các chương trình đạt chất lượng tốt.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị Cục Tuyên huấn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các chương trình KHXH và NV theo kết luận; xây dựng các văn bản trình thủ trưởng Tổng cục Chính trị ký quyết định ban hành và hướng dẫn triển khai các chương trình KHXH và NV đào tạo các đối tượng sát thực tế.