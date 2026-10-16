Nghiệm ra lệnh cho đàn em 'xử lý' những người tố cáo công ty Minh Hải

Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 phim "Phù sa", ông Minh - cựu Giám đốc công ty nạo vét Bình Minh đã tới gặp Chơn và Tư Quận. Sáu Phương là người đã đưa ông tới điểm hẹn. Cả Chơn và Tư Quận đều bất ngờ trước sự xuất hiện của nhân vật này, nỗi đau mất người thân trong quá khứ lại một lần nữa trở lại. Chơn đã mất đi bố mẹ còn Tư Quận mất đi người vợ.

Chơn bất ngờ khi gặp lại cựu giám đốc công ty nạo vét Bình Minh. Ảnh VFC

"Tôi không có ý định giải thích, cũng như không có ý xin hai người tha thứ. Vì có những mất mát không phải một lời xin lỗi là có thể bù đắp tất cả. Suốt 15 năm qua, tôi chưa từng có ngày nào mà quên Bình Hòa. Cũng chính vì vậy, tôi không muốn lịch sử ấy lặp lại thêm một lần nào nữa", ông Minh giải thích.

Vị cựu giám đốc năm xưa đã gửi lời xin lỗi đến sự mất mát của Chơn và Tư Quận. Ảnh VFC

Sau cuộc gặp này, ông Minh còn giao cho cơ quan công an những bằng chứng về việc khai thác cát lậu của công ty Minh Hải. Khi thông báo việc này cho Nghiệm, anh ta vô cùng ngỡ ngàng. Nghiệm không ngờ bố mình biết về sự tồn tại của Tám máy và những hồ sơ của Chơn.

Nghiệm không thể ngờ rằng bố mình đã biết được nhiều bí mật của công ty Minh Hải. Ảnh VFC

"Ba không muốn Bình Hòa Xanh mà con mới gây dựng lại phải tiếp tục bị cái bóng của Minh Hải kéo xuống. Nếu con không còn dính líu với Minh Hải thì con hãy yên tâm làm việc của mình. Còn những việc còn lại, hãy để pháp luật giải quyết", ông Minh nói với Nghiệm.

Nghiệm ra lệnh cho đàn em xử lý những người đã tố cáo công ty. Ảnh VFC

Trước hành động bất ngờ này của bố, Nghiệm không còn bình tĩnh được nữa. Anh ta đã ra lệnh cho đàn em xử lý những người đứng đơn tố cáo là Chơn, Tư Quận và Tám máy.

"Tao không cần biết là nó khó hay dễ. Tao chỉ cần biết là ngày mai, tao không muốn bất kỳ một thằng nào đứng trước mặt tao cản đường tao nữa", Nghiệm ra lệnh. Dù cấp dưới đã can ngăn, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động nhưng Nghiệm cũng không nghe.

Tập 38 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 16/10 trên VTV1.