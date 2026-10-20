Nghiêm cấm việc chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong GD-ĐT.

Chỉ thị nêu, để xây dựng môi trường giáo dục trung thực, liêm chính, thực chất; bảo đảm kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi phản ánh đúng năng lực người học, thực hiện nhất quán phương châm "học thật, thi thật, đánh giá thật", Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, các lãnh đạo các bộ ngành, địa phương đề cao trách nhiệm, lấy phòng ngừa là chính, chủ động nhận diện nguy cơ, rủi ro và có biện pháp kiểm soát phù hợp, không để xảy ra gian lận, vi phạm trong kiểm tra, đánh giá, thi cử.

Thủ tướng yêu cầu rà soát tổng thể, hoàn thiện các quy định, quy chế thi, hướng dẫn, quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ và các biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm; đồng thời coi ý thức tuân thủ quy chế, pháp luật, trách nhiệm và liêm chính của mỗi tổ chức, cá nhân là yếu tố nền tảng, quan trọng nhất.

Thủ tướng cũng yêu cầu phân định rõ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mức độ tham gia của từng tổ chức, cá nhân; thiết lập cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết hoạt động và kiểm tra độc lập đối với các khâu có nguy cơ cao, không để tổ chức, cá nhân can thiệp trái quy định vào quá trình kiểm tra, đánh giá và thi.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Không lấy kết quả thi để làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tập trung chỉ đạo, thực hiện rà soát toàn diện các quy định, quy chế thi và hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa và các quy định pháp luật có liên quan; kịp thời sửa đổi, bổ sung để nhận diện, phòng ngừa các phương thức gian lận mới về thi, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, nhất là hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ cao để gian lận; quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm, quy trình kiểm soát, thẩm quyền và trách nhiệm giải trình của cá nhân, tập thể có liên quan; hoàn thành trước ngày 15-12.

Thủ tướng cũng yêu cầu không tạo áp lực về thành tích; không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi để làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân.

Thủ tướng nghiêm cấm việc chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm để đạt thành tích.

Song song đó, rà soát, hướng dẫn việc sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại và các giải pháp kỹ thuật phù hợp tại những khu vực, khâu có nguy cơ cao trong quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi, trước hết đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn thông tin và phù hợp với quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Xây dựng lộ trình triển khai thi trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện

Thủ tướng cũng chỉ đạo xây dựng lộ trình cụ thể, hướng dẫn từng bước triển khai kiểm tra, đánh giá và thi trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện, bảo đảm công bằng, hiệu quả; tăng cường kiểm soát chất lượng đề thi, kiểm tra, đánh giá và bảo mật theo quy định; hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, các bộ, cơ quan liên quan rà soát quy định, chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gian lận trong kiểm tra, đánh giá và thi; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật khi cần thiết, bảo đảm đủ sức phòng ngừa, răn đe và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Công an tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý hành vi có dấu hiệu tội phạm như tổ chức gian lận thi cử, làm giả tài liệu, mua bán đề thi, đưa hoặc nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái phép vào kết quả thi và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục quy định rõ việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi đạo văn, sao chép, thuê hoặc nhờ người khác làm bài, học thay, thi hộ, gian lận trong nghiên cứu khoa học và sử dụng trí tuệ nhân tạo trái quy định…