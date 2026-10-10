Nghiêm cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Trong ảnh: Học sinh phường Bàn Thạch tham gia hội thi mỹ thuật thiếu nhi (Ảnh minh họa). Ảnh: CHÂU NỮ

Thông tư số 85 quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và yêu cầu tổ chức; cơ chế tài chính cùng trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hai nhóm hoạt động, đồng thời phân định rõ với hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo Thông tư số 85, giáo dục tăng cường bao gồm những nội dung cơ bản, nền tảng và cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận. Hoạt động này không làm phát sinh môn học mới, không làm tăng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời không dạy trước, dạy lại nội dung các môn học, không ôn tập, luyện thi hay tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hoạt động giáo dục tăng cường hoàn toàn không thu tiền của người học; kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định của pháp luật. Cơ sở giáo dục không được chuyển hoặc tách các nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hay nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài giờ chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích cũng như định hướng phát triển cá nhân của người học.

Thông tư nghiêm cấm việc lợi dụng các hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Hằng năm, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch riêng cho từng nhóm hoạt động (giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học), đồng thời công khai thông tin trước khi thực hiện theo quy định.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, chất lượng, nhân sự, tài liệu, học liệu, điều kiện vận hành, tài chính, an toàn và quyền lợi của người học. Trường hợp phối hợp với các tổ chức, cá nhân bên ngoài, nhà trường phải thẩm định đầy đủ các điều kiện liên quan, ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản và trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, giám sát.