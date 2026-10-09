Nghiêm cấm thu tiền của người học với hoạt động giáo dục tăng cường

Thông tư quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, yêu cầu tổ chức, cơ chế tài chính và trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hai nhóm hoạt động; đồng thời phân định rõ với hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền

Theo Thông tư, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Bộ GD&ĐT cấm thu tiền của người học với hoạt động giáo dục tăng cường. Ảnh minh họa

Hoạt động này nhằm bổ sung những nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Nội dung giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận. Hoạt động không làm phát sinh môn học mới, không tăng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông.

Đáng chú ý, nhà trường không được dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường như dạy thêm, học thêm.

Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định pháp luật. Nhà trường cũng không được chuyển, tách nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Không được biến hoạt động giáo dục thành dạy thêm, học thêm

Thông tư quy định hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện theo pháp luật về dạy thêm, học thêm và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

Việc xác định một hoạt động là giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu người học hay dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức, không căn cứ vào tên gọi.

Thông tư nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường hoặc hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Đồng thời, nghiêm cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường hoặc chuyển nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu kinh phí.