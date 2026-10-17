Nghiêm cấm tác động vào mạng truyền dữ liệu, hệ thống dữ liệu đo lường

Sáng 17/10, thảo luận tại Tổ 12 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Thọ, Cà Mau) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, một số ý kiến cho rằng, cần rà soát, đánh giá rõ chi phí tuân thủ trước và sau khi sửa đổi Luật đối với từng nhóm doanh nghiệp. Qua đó, bảo đảm cải cách thủ tục thực chất, đồng thời duy trì độ tin cậy của kết quả đo và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại biểu Quốc hội Châu Văn Minh. Ảnh: Đại biểu Nhân dân.

Cho ý kiến về những hành vi bị cấm tại Điều 7, đại biểu Châu Văn Minh (Phú Thọ) cho rằng, tại khoản 2 cần xem xét bổ sung nội dung: “Nghiêm cấm tác động vào mạng truyền dữ liệu, hệ thống dữ liệu đo và hệ thống quản trị dữ liệu đo lường gây gián đoạn hoặc mất dữ liệu”.

Theo ông, các hành vi này có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đo nhưng làm mất tính kịp thời, sự toàn vẹn của dữ liệu từ đó ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu đo. Bên cạnh đó, cần có chế tài xử lý nghiêm khắc với hành vi này, kể cả xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

“Thực tế, hành vi tác động tiêu cực vào dữ liệu môi trường thời gian qua đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về môi trường sinh thái và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này”, đại biểu Châu Văn Minh cho hay.

Góp ý vào dự thảo Luật, đại biểu Bùi Thị Kim Tuyến (Phú Thọ) cũng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá kỹ năng lực và có chính sách hỗ trợ nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật chuyên dụng cho cấp xã khi giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về đo lường bởi hoạt động này đòi hỏi thiết bị kỹ thuật chuyên dụng và trình độ chuyên môn sâu.

Mặt khác, cần xem xét việc quản lý dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm sau khi được đưa ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư. Bởi, đây là hoạt động liên quan trực tiếp đến an toàn, sức khỏe và trật tự kinh tế, do đó, cần thiết kế các cơ chế, biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát thật chặt chẽ.