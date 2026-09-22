Nghiêm cấm sử dụng Flycam, UAV và thả diều tại khu vực sân bay

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân khi sở hữu, khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác cần nắm rõ các điều kiện về đăng ký, điều khiển và cấp phép bay. Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 5/11/2025 của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; trong đó, phương tiện có trọng lượng cất cánh tối đa dưới 0,25 kg phục vụ vui chơi, giải trí chỉ thuộc trường hợp được miễn cấp phép bay khi hoạt động ngoài khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay và trong phạm vi quan sát trực quan.

Một số quy định về sử dụng thiết bị bay không người lái và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Đối với phương tiện có trọng lượng từ 0,25 kg trở lên, người điều khiển phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có yêu cầu về giấy phép điều khiển phù hợp. Các hoạt động bay phải tuân thủ quy định về quản lý vùng trời, khu vực cấm bay, hạn chế bay và các yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn hàng không.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, người dân, tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng thiết bị bay không người lái cần kiểm tra khu vực dự kiến hoạt động, tra cứu thông tin về khu vực cấm bay, hạn chế bay trên Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng trước khi thực hiện chuyến bay: http://cambay.mod.gov.vn

Bên cạnh các quy định về quản lý hoạt động bay, hành vi sử dụng tàu bay không người lái trái quy định còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định hiện hành, một số hành vi vi phạm có thể bị xử phạt như: thực hiện hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; thực hiện hoạt động bay không đúng nội dung, phạm vi được phép; sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép; hoặc sử dụng phương tiện bay gây cản trở, mất an toàn cho các phương tiện bay khác.

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này có thể bị áp dụng mức phạt từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy tính chất, mức độ vi phạm. Nghị định số 282/2025/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 347/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng Flycam, UAV, Drone và các phương tiện bay khác tại khu vực cấm bay, hạn chế bay và khu vực có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, nhất là khu vực cảng hàng không, sân bay; đồng thời nghiêm túc tìm hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật trước khi khai thác, sử dụng phương tiện bay, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và an toàn cho mỗi chuyến bay.