Nghiêm cấm gây sức ép buộc người dân từ chối nhận tiền thuế nộp thừa

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn số 8283/CT-NVT ngày 3-1-2026 về việc hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.

Theo Cục Thuế, qua phản ánh từ một số địa phương, quá trình xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải quyết nghĩa vụ thuế của người nộp thuế còn phát sinh những vướng mắc cần được hướng dẫn thống nhất.

Người dân có thể nộp thuế qua ứng dụng Etax Mobile. Ảnh: Thanh Hồng

Đối với người nộp thuế đang ở trạng thái 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, khi có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc sang trạng thái 06, lý do 03: “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế”.

Việc cập nhật phải được thực hiện trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đáng chú ý, cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17/TB-ĐKT về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp này.

Một nội dung đáng chú ý khác được Cục Thuế nhấn mạnh là việc xử lý số tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo quy định, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ các khoản nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tuy nhiên, qua phản ánh, vẫn có tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế lập văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để hoàn tất hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, gây bức xúc trong dư luận.

Trước thực trạng này, Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đặc biệt, Cục Thuế nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép hoặc yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế.

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất, Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố và Ban Kiểm tra tăng cường kiểm tra nội bộ, chủ động nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Với những hướng dẫn này, Cục Thuế đặt yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà còn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế, tránh phát sinh thêm rào cản trong quá trình giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh.