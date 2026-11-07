Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn phòng mổ thẩm mỹ

Theo đó, các cơ sở chỉ được thực hiện kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn được phê duyệt. Người hành nghề phải có giấy phép, phạm vi hành nghề phù hợp và đăng ký theo quy định; đồng thời bảo đảm đầy đủ nhân lực phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.

Đáng chú ý, Sở Y tế nghiêm cấm việc hợp tác, cho thuê, cho mượn phòng mổ hoặc để cá nhân, tổ chức không thuộc cơ sở, không đăng ký hành nghề hay không đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận, điều trị một bệnh nhân bị biến chứng do thẩm mỹ.

Các đơn vị phải bảo đảm điều kiện về phòng mổ, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn và phương tiện cấp cứu. Người bệnh phải được khám, đánh giá sức khỏe, tư vấn đầy đủ về nguy cơ, tai biến và đồng ý trước khi thực hiện phẫu thuật.

Khi xảy ra sự cố y khoa, cơ sở phải khẩn trương cấp cứu, xử trí và báo cáo Sở Y tế theo quy định. Trường hợp người bệnh diễn biến nguy kịch hoặc tử vong, phải kịp thời thông tin cho cơ quan quản lý. Người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

Sở Y tế cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những cơ sở có dấu hiệu vi phạm.