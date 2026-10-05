Nghiêm cấm cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà

Khỉ ôm chai nhựa do du khách vứt lại trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trúc.

Ngày 4/10, Ban Quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tiếp tục cảnh báo du khách không cho khỉ ăn khi tham quan bán đảo. Trước đó, Công an phường Sơn Trà phối hợp các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm tra tại khu vực Miếu Đôi, đường Lê Văn Lương và đường Hoàng Sa, nơi có đông người dân, du khách.

Qua kiểm tra, các đơn vị ghi nhận một số người dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường để tham quan hoặc cho khỉ ăn. Hành vi này có thể cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

BQL khuyến cáo thức ăn từ con người có thể làm thay đổi tập tính kiếm ăn và sinh hoạt tự nhiên của khỉ. Khi phụ thuộc vào nguồn thức ăn này, chúng có thể giảm khả năng tự tìm kiếm thức ăn trong môi trường tự nhiên.

Thức ăn do con người cung cấp cũng có thể không phù hợp với khỉ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, hành động thường xuyên tiếp cận con người để tìm thức ăn có thể khiến chúng xuất hiện tại khu vực có phương tiện và khu dân cư, làm tăng nguy cơ xung đột, mất an toàn. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến đời sống của các đàn khỉ, sự cân bằng tự nhiên và hệ sinh thái tại Sơn Trà.

Công an phường Sơn Trà phối hợp các lực lượng xử lý một số người dân, du khách dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường để tham quan hoặc cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Công an cung cấp.

Đơn vị đề nghị người dân, du khách không cho khỉ và động vật hoang dã ăn dưới mọi hình thức, không tiếp cận, trêu chọc hoặc dụ chúng. Du khách không xả rác, để lại thức ăn trong môi trường tự nhiên và nên quan sát, chụp ảnh từ khoảng cách an toàn.

Tình trạng cho khỉ ăn tại Sơn Trà đã diễn ra trong nhiều năm qua. Trao đổi với Tri Thức - Znews trước đây, tình nguyện viên Thanh Trúc cho biết người dân, du khách thường mang đủ loại thức ăn, thậm chí đã hết hạn, cho khỉ dọc đường Hoàng Sa và đường Lê Văn Lương. Tình trạng này đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo Trúc, mỗi khi thấy người dừng xe, hàng chục con khỉ có thể ùa đến xin thức ăn. Một số con đánh nhau để tranh giành hoặc hù dọa người dân khi không được cho ăn.

Công an phường Sơn Trà đề nghị người tham quan chấp hành quy định về dừng, đỗ phương tiện, không cho khỉ ăn và giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường. Hạn chế tiếp xúc và cung cấp thức ăn cho động vật hoang dã nhằm giảm tác động đến đời sống tự nhiên của chúng, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Khỉ gặp nạn khi lao ra đường nhận thức ăn từ con người. Ảnh: Thanh Trúc.

Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10 km, rộng hơn 4.400 ha và cao gần 700 m. Nơi đây được ví như "lá phổi xanh" của thành phố với hệ sinh thái rừng gắn với biển độc đáo, là ngôi nhà của voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm. Theo thống kê chưa đầy đủ, khu vực này là nơi sinh sống của hơn 300 loài động vật, trong đó khoảng 25 loài quý hiếm.

Nơi đây là hệ sinh thái khép kín với 4 kiểu rừng phân theo độ cao từ trên xuống dưới, tạo môi trường sống lý tưởng cho các loài sinh vật. Trên bán đảo có các loài chim đặc hữu bản địa như bói cá, hút mật, gà lôi, gà rừng, gà nước, sơn ca, họa mi hay hoét đá.

Người đàn ông đổ thức ăn lia lịa xuống đường cho đàn khỉ Sơn Trà Mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đổ thức ăn từ các túi ni lông ra cho đàn khỉ ăn. Sau khi cho hết đồ ăn, người đàn ông tiện tay vứt luôn bao ni lông xuống đường.