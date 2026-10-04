Nghiêm cấm cho động vật hoang dã ăn tại bán đảo Sơn Trà

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hoạt động tuần tra, tuyên truyền được phối hợp thực hiện thường xuyên với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà, Công an phường Sơn Trà và lực lượng An ninh cơ sở.

Lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không cho khỉ ăn

Bán đảo Sơn Trà là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có khỉ. Việc du khách cho động vật ăn, dù xuất phát từ sự yêu thích hay mong muốn được tiếp cận, chụp ảnh gần, có thể làm thay đổi tập tính tự nhiên của chúng.

Khi thường xuyên được con người cung cấp thức ăn, khỉ có thể dần hình thành thói quen phụ thuộc vào nguồn thức ăn bên ngoài, giảm khả năng tự tìm kiếm thức ăn trong môi trường tự nhiên.

Đồng thời, chúng có xu hướng tiếp cận gần hơn với con người, đường giao thông và khu vực dân cư, từ đó làm gia tăng nguy cơ xung đột, mất an toàn cho cả người và động vật.

Đáng lưu ý, các loại thức ăn do con người mang đến không phải lúc nào cũng phù hợp với hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng tự nhiên của động vật hoang dã, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng.

Việc cho động vật hoang dã ăn cũng tác động đến sự cân bằng của hệ sinh thái. Khi tập tính kiếm ăn và sinh hoạt tự nhiên bị thay đổi, mối quan hệ giữa các loài trong môi trường sống có thể bị ảnh hưởng.

Nghiêm cấm các hành vi cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà

Để bảo vệ hệ sinh thái Sơn Trà và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, Ban Quản lý đề nghị mọi người tuyệt đối không cho khỉ và các loài động vật hoang dã ăn dưới bất kỳ hình thức nào.

Du khách cũng được khuyến cáo không tiếp cận, trêu chọc, dụ hoặc có những hành động khiến động vật thay đổi hành vi tự nhiên. Khi tham quan, cần giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tác động đến môi trường sống của động vật.

Bên cạnh đó, việc không xả rác, không để lại thức ăn trong môi trường tự nhiên cũng là cách thiết thực để giữ gìn cảnh quan và hạn chế việc động vật hoang dã tìm đến khu vực có người.

Mọi người tuyệt đối không cho khỉ và các loài động vật hoang dã ăn dưới bất kỳ hình thức nào

Theo Ban Quản lý, du khách có thể quan sát, chụp ảnh và trải nghiệm vẻ đẹp của Sơn Trà nhưng cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Thông điệp “Yêu Sơn Trà không phải là cho khỉ ăn, mà là để chúng được sống đúng với tự nhiên” được Ban Quản lý gửi tới cộng đồng và du khách, hướng đến xây dựng hình ảnh bán đảo Sơn Trà xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh.

Mỗi hành động nhỏ của người dân, du khách khi tham quan Sơn Trà sẽ góp phần bảo vệ môi trường sống tự nhiên của các loài động vật, giữ gìn giá trị sinh thái của bán đảo và xây dựng một điểm đến thân thiện, văn minh cho các thế hệ mai sau.