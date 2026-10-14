Nghịch tử đánh cha tử vong sau cuộc nhậu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Thành Tâm (SN 1994, trú phường Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm sống cùng cha mẹ ruột tại đường Lê Lợi, phường Châu Đốc. Tâm thường xuyên uống rượu, khi say thì chửi bới cha mẹ.

Khoảng 20h ngày 4/10, Tâm uống rượu một mình tại nhà. Đến hơn 0h ngày 5/10, Tâm lên phòng cha ruột để trả chìa khóa nhà thì xảy ra cự cãi. Trong lúc xô xát, Tâm dùng chân đá và dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt cha mình.

Đối tượng Trần Thành Tâm.

Thấy cha nằm bất động dưới sàn nhà, Tâm bỏ xuống tầng dưới tiếp tục uống rượu. Khoảng 2h cùng ngày, Tâm quay lại phòng, phát hiện cha nằm trên vũng máu nên sang gọi mẹ đến dọn dẹp, sau đó vào nhà vệ sinh.

Lo sợ Tâm say rượu sẽ đánh cháu nhỏ, mẹ Tâm đưa cháu ra khỏi nhà. Phát hiện sự việc, Tâm đuổi theo, kéo cả hai về nhà và yêu cầu mẹ lên phòng lau dọn. Trong lúc mẹ đang lau máu dưới sàn, Tâm dùng chân đá khiến bà ngã, bị thương ở đầu.

Lợi dụng lúc Tâm bế cha lên giường và lau dọn, mẹ Tâm chạy khỏi nhà, nhờ người chở đến Công an phường Châu Đốc trình báo. Người mẹ sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị và hiện sức khỏe đã bình phục.

Cha ruột của Tâm đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do bị ngoại lực tác động nhiều lần, gây tổn thương nội sọ và chấn thương sọ não.