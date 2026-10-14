Nghịch tử đánh cha tử vong, hành hung mẹ bị thương

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thành Tâm (SN 1994, trú khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm sống cùng cha mẹ ruột tại đường Lê Lợi, khóm Châu Quới 1. Người này thường xuyên uống rượu, mỗi khi say lại chửi bới, hành hung cha mẹ.

Khoảng 20h ngày 4/10, Tâm uống rượu một mình tại nhà. Đến hơn 0h ngày 5/10, khi lên phòng cha ruột để trả chìa khóa nhà, Tâm xảy ra cự cãi rồi dùng chân đá, dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt cha mình. Thấy cha nằm bất động dưới sàn, Tâm bỏ xuống tầng dưới tiếp tục uống rượu. Khoảng 2h cùng ngày, Tâm quay lại phòng, phát hiện cha nằm trên vũng máu nên gọi mẹ đến dọn dẹp.

Lo sợ Tâm say rượu sẽ đánh cháu, mẹ Tâm đưa cháu ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Tâm đuổi theo, kéo cả hai về và yêu cầu mẹ lên phòng lau dọn. Trong lúc bà đang lau máu dưới sàn, Tâm tiếp tục dùng chân đá khiến mẹ ngã, bị thương ở đầu.

Lợi dụng lúc Tâm bế cha lên giường và lau dọn, mẹ Tâm chạy khỏi nhà, nhờ người chở đến trình báo công an. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị và hiện sức khỏe đã bình phục. Còn cha ruột của Tâm đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động nhiều lần, gây tổn thương nội sọ và chấn thương sọ não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.