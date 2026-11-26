Giảm ngày làm việc giúp một số doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu, giữ chân nhân viên. Ảnh minh họa: Felicity Tai/Pexels.

Tháng 1/2023, Jake Kurtz (35 tuổi), nhà sáng lập kiêm CEO Brick Media, công ty tiếp thị truyền thông xã hội tại bang Florida (Mỹ), quyết định thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày trong 90 ngày. Khoảng 15 nhân viên được nghỉ thứ 6 hàng tuần, mức lương và các chế độ phúc lợi vẫn được giữ nguyên.

Ban đầu, nhân viên làm việc 10 giờ/ngày để duy trì tổng thời gian 40 giờ/tuần. Đầu năm nay, Kurtz tiếp tục rút ngắn lịch làm việc xuống còn 36 giờ/tuần, tương đương 9 giờ/ngày.

Để thích ứng, Brick Media giới hạn các cuộc họp thông thường trong 30 phút, rút ngắn thời gian cập nhật công việc xuống còn 15 phút. Công ty cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động nghiên cứu, lên ý tưởng và chuẩn bị nội dung.

Theo Business Insider, doanh thu Brick Media tăng 73% trong năm 2023, 39% vào năm 2024 và 8% trong năm 2025. Tính gộp cả 3 năm, doanh thu công ty tăng khoảng 160%.

Quy mô nhân sự cũng mở rộng lên khoảng 25 người vào năm 2026. Số khách hàng tăng từ 56 trong cả năm 2022 lên 85 chỉ trong nửa đầu năm nay.

Kurtz cho rằng lịch làm việc linh hoạt giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài. Năm 2022, công ty ghi nhận 6 nhân viên tự nguyện nghỉ việc. Trong năm 2026, tính đến thời điểm chia sẻ với báo chí, chưa có trường hợp nào.

Một số nhân viên thậm chí từ chối lời mời làm việc có mức lương cao hơn ở doanh nghiệp khác để tiếp tục được nghỉ 3 ngày cuối tuần.

Tăng doanh thu, giữ chân nhân sự

Kickstarter, nền tảng gọi vốn cộng đồng có trụ sở tại New York (Mỹ), cũng triển khai tuần làm việc 4 ngày, với tổng thời gian 32 giờ/tuần và giữ nguyên lương. Chính sách được kỳ vọng giúp nhân viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, cải thiện sức khỏe tinh thần và duy trì khả năng tập trung trong công việc.

Không chỉ tại Mỹ, mô hình này còn được thử nghiệm tại nhiều quốc gia khác.

Năm 2022, Anh triển khai chương trình thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày với 61 doanh nghiệp và khoảng 2.900 nhân viên tham gia. Người lao động được giảm 20% thời gian làm việc nhưng vẫn nhận đủ lương.

Theo nghiên cứu của University of Cambridge, đại học nghiên cứu công lập tại Anh, số ngày nghỉ ốm giảm 65%, số nhân viên nghỉ việc giảm 57%. Doanh thu bình quân tăng 1,4% trong nhóm doanh nghiệp cung cấp dữ liệu. Một năm sau thử nghiệm, 54 trong số 61 doanh nghiệp vẫn duy trì lịch làm việc mới, trong đó 31 đơn vị áp dụng lâu dài.

Nhà sáng lập Brick Media cho nhân viên nghỉ 3 ngày cuối tuần mà không cắt giảm lương hay các chế độ phúc lợi. Ảnh: Jake Kurtz.

Tại Đông Nam Á, một số doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cũng bắt đầu thử nghiệm mô hình tương tự.

Theo Channel News Asia, Bộ Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia đã mở rộng chương trình làm việc 4 ngày vào tháng 1/2025, sau giai đoạn thí điểm được đánh giá thành công. Nhân viên hoàn thành đủ 40 giờ làm việc mỗi tuần có thể đăng ký làm việc trong 4 ngày, tối đa 2 lần/tháng.

Tại Singapore, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và chăm sóc sức khỏe cũng thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày nhằm cải thiện phúc lợi và giữ chân nhân sự. Trong đó, chuỗi nhà hàng Nhật Bản Tenya đánh giá chính sách có lợi cho sức khỏe nhân viên và có khả năng duy trì lâu dài, dù việc sắp xếp ca làm vẫn gặp thách thức.

Làm việc ít ngày, áp lực lại tăng

Dù mang lại kết quả tích cực tại nhiều doanh nghiệp, tuần làm việc 4 ngày vẫn gây tranh luận về hiệu quả thực tế, đặc biệt khi nhân viên phải hoàn thành khối lượng công việc tương đương trong thời gian ngắn hơn.

Theo Fortune, CEO Kickstarter, thừa nhận chính sách nghỉ thêm một ngày mỗi tuần không phải lúc nào cũng vận hành thuận lợi.

Ông cho rằng việc rút ngắn thời gian làm việc có thể khiến nhân viên chịu thêm áp lực, nhất là khi doanh nghiệp chưa điều chỉnh khối lượng công việc và cách thức vận hành. Chính sách này cũng đặt ra thách thức trong tuyển dụng, bởi một số ứng viên có thể quan tâm đến ngày nghỉ nhiều hơn tính chất công việc.

Trường hợp của Formstack, công ty phần mềm quản lý quy trình làm việc tại Mỹ, cũng cho thấy những hạn chế tương tự.

Trong giai đoạn thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày, doanh nghiệp ghi nhận những cải thiện về năng suất, mức độ linh hoạt và sự hài lòng của nhân viên. Tuy nhiên, mức độ căng thẳng của người lao động tăng 27%, do áp lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn hơn.

Sau thử nghiệm, Formstack quyết định điều chỉnh chính sách, cho nhân viên nghỉ nửa ngày thứ 6.

Áp lực hoàn thành công việc trong thời gian ngắn hơn là một trong những thách thức một số công ty gặp phải khi thử nghiệm lịch làm việc 4 ngày. Ảnh minh họa: RDNE/Pexels.

Bên cạnh những khó khăn trong vận hành, giới nghiên cứu cũng thận trọng khi đánh giá hiệu quả của mô hình này.

Theo tạp chí khoa học Scientific American, các thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày tại nhiều doanh nghiệp ghi nhận nhân viên ít kiệt sức hơn, cải thiện sức khỏe tinh thần và hài lòng hơn với công việc.

Tuy nhiên, một phần kết quả dựa trên đánh giá chủ quan của người lao động. Các doanh nghiệp tham gia cũng chủ yếu tự nguyện đăng ký thử nghiệm, khiến việc khái quát kết quả cho toàn bộ thị trường lao động gặp hạn chế.

Đặc biệt, những cải thiện về sức khỏe tinh thần chưa đủ để khẳng định năng suất và lợi nhuận của mọi doanh nghiệp đều tăng khi giảm thời gian làm việc.

Ngay tại Brick Media, nơi doanh thu tăng khoảng 160% trong 3 năm, lịch làm việc 4 ngày không đồng nghĩa nhân viên hoàn toàn ngắt kết nối với công việc vào thứ Sáu.

Jake Kurtz cho biết đội ngũ vẫn phải phản hồi khi khách hàng phát sinh yêu cầu khẩn cấp trong ngày nghỉ hoặc cuối tuần. Những tình huống cần làm thêm giờ có thể xảy ra khoảng 1-2 lần mỗi quý.

Đáng chú ý, dù doanh thu tăng mạnh, biên lợi nhuận của Brick Media gần như không thay đổi so với năm 2022, do chi phí nhân sự tăng khi doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Kurtz cũng không khẳng định tuần làm việc 4 ngày là nguyên nhân duy nhất thúc đẩy tăng trưởng. Theo ông, điều quan trọng là xây dựng môi trường làm việc giúp nhân viên gắn bó lâu dài, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng.