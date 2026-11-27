Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

“Nhìn vào kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 cho thấy có nghịch lý khi tỷ lệ thí sinh có điểm môn Toán dưới trung bình trên 50% nhưng tỷ lệ tốt nghiệp trên 99%. Dù chúng ta đã điều chỉnh công thức xét tốt nghiệp nhưng tỷ lệ 30-70 cho thấy thành tố điểm học bạ chi phối toàn bộ kết quả xét tốt nghiệp.”

Đây là chia sẻ của Phó giáo sư Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hội thảo do Uỷ ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức hôm nay, 27/11.

Câu hỏi về biến động điểm thi

Theo Phó giáo sư Nghiêm Xuân Huy, từ phân tích dữ liệu công khai của hai kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 và kết quả PISA 2025 công bố ngày 8/9/2026 cùng các nghiên cứu thực chứng trong nước, quốc tế cho thấy dữ liệu hai kỳ thi bộc lộ nhiều vấn đề.

Cụ thể là biến động lớn về phổ điểm giữa hai năm liền kề chưa được giải thích bằng quy trình kỹ thuật. Kỳ thi năm 2025 có 1,16 triệu thí sinh đăng ký thi, điểm trung bình môn Toán là 4,78 điểm, lần đầu dưới 5 điểm và giảm 1,67 điểm so với năm 2024. Có 56% thí sinh điểm dưới trung bình nhưng cũng có 513 điểm 10 trong khi năm 2024 không có điểm 10 nào. Kỳ thi năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký. Điểm trung bình môn Toán tăng lên 5,65. Tỷ lệ thí sinh dưới trung bình còn 38%, có 4.208 điểm 10.

Kết quả này cho thấy đề thi đã tăng đáng kể khả năng phân hóa, tuy nhiên biến động lớn giữa hai năm liền kề là chỉ báo cần xử lý bằng biện pháp kỹ thuật, phải phân biệt được ba nguyên nhân: thay đổi thực về năng lực thí sinh, thay đổi độ khó của đề, và thay đổi cơ cấu thí sinh dự thi. “Không có quy trình cân bằng đề và báo cáo kỹ thuật công khai thì mọi diễn giải về chất lượng dạy học tăng hay giảm đều thiếu cơ sở,” Phó giáo sư Nghiêm Xuân Huy nhấn mạnh.

Ông Huy cũng chỉ ra nghịch lý giữa điểm thi và tỷ lệ tốt nghiệp. Điểm trung bình môn Toán năm 2025 là 4,78 với hơn 56% thí sinh dưới trung bình nhưng tỷ lệ tốt nghiệp gần như không đổi, ở mức 99,21%. Đây là hệ quả của cách xét tốt nghiệp với điểm học bạ chiếm 50% trọng số.

Theo ông Huy, khi hai thành tố có mức phân hóa rất khác nhau được cộng với trọng số bằng nhau, thành tố ít phân hóa hơn sẽ chi phối kết quả. Nếu điểm đánh giá quá trình không được bảo đảm chất lượng tương xứng sẽ làm quyết định công nhận tốt nghiệp ít phù hợp hơn với năng lực thực.

Phó giáo sư Nghiêm Xuân Huy tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, điểm đánh giá quá trình có hệ quả cao nhưng chưa có cơ chế bảo đảm chất lượng liên trường. Điều này dẫn đến tình trạng lạm phát điểm học bạ, trong khi điểm A ở trường này chưa chắc tương đương điểm A ở trường kia.

Cơ cấu lựa chọn môn thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cũng bộc lộ tín hiệu đáng lo ngại khi thí sinh tránh chọn môn khó lấy điểm cao. Năm 2026, khi tiếng Anh thành môn tự chọn, chỉ có 28,39% chọn môn thi này trong khi Việt Nam chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Phân tích từ kết quả thi PISA 2025 cho thấy chỉ 41% học sinh Việt Nam đạt mức đọc hiểu cơ bản, so với 69% của các nước OECD, trong khi đây là năng lực nền tảng. Tỷ lệ này cho thấy hệ thống chưa tạo đủ cơ hội cho nhiệm vụ ở mức vận dụng cao và sáng tạo.

Các khoảng trống cần xử lý

Từ các phân tích trên, Phó giáo sư Nghiêm Xuân Huy cho rằng có 5 khoảng trống cần xử lý.

Đó là sự không đồng đều trong việc chuyển hóa yêu cầu cần đạt thành nhiệm vụ, công cụ và tiêu chí đánh giá. Khảo sát 43.165 giáo viên lớp Một cho thấy 88,9% luôn căn cứ yêu cầu cần đạt khi thiết kế bài dạy và 86,2% khi đánh giá, nhưng 53,4% gặp khó khăn khi thiết kế đánh giá thường xuyên và 49,3% gặp khó khăn khi thiết kế đánh giá định kỳ theo định hướng phát triển năng lực.

Nhận định đây là khảo sát tự báo cáo nên không thể suy rộng, song ông Huy cho rằng điều này cho thấy khoảng cách giữa biết định hướng và làm chủ kỹ thuật thiết kế công cụ. Bên cạnh đó, việc chưa có khảo sát quốc gia đại diện, độc lập về năng lực đánh giá của giáo viên cũng là một khoảng trống về quản trị dữ liệu.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó là khoảng trống chênh lệch giữa bồi dưỡng quy mô lớn và năng lực thực hành quan sát được trong lớp học: giáo viên đối mặt với quá trình thay đổi phức tạp, kéo dài, trong khi văn hóa thiên về điểm số thu hẹp không gian cho đánh giá năng lực. Năng lực không đồng đều và điều kiện nghề nghiệp chưa cho phép giáo viên thường xuyên thiết kế, thử nghiệm, phản hồi, hiệu chỉnh công cụ.

Cũng theo ông Huy, còn có sự chưa đồng bộ giữa thông điệp của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với động lực do các kỳ thi và tuyển sinh tạo ra. Tổng hợp định tính 49 nghiên cứu cho thấy thi cử có hệ quả cao thường thu hẹp nội dung, phân mảnh tri thức và đẩy phương pháp về hướng luyện đề, song chiều tác động phụ thuộc vào thiết kế của chính bài thi; nghiên cứu kinh điển về tác động ngược cũng chỉ ra kỳ thi tác động lên nội dung dạy học mạnh hơn nhiều so với lên phương pháp. Việc thay đổi cấu trúc đề thi khiến giáo viên đổi nội dung ôn tập, nhưng không tự động khiến họ đổi phương pháp.

Ngoài ra còn có khoảng trống hỗ trợ chuyên môn cấp trung gian sau khi phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện kết thúc hoạt động từ 1/7/2025.

Phó giáo sư Nghiêm Xuân Huy đề xuất xây dựng khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh phổ thông. Khung không thay thế quyền chủ động chuyên môn của nhà trường mà tạo một ngôn ngữ chung để người ra đề có điểm tựa kỹ thuật và cơ quan quản lý có căn cứ hỗ trợ. Việc đánh giá phải mang lại hiệu quả phản hồi: học sinh biết cần bổ sung kiến thức nào, giáo viên và nhà trường biết cần điều chỉnh kế hoạch dạy học ra sao, địa phương và cơ quan quản lý nhà nước biết phải có những chính sách gì.

Các cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng được hồ sơ năng lực cho từng ngành nghề để tuyển sinh theo yêu cầu năng lực đó thay vì chỉ dựa vào điểm thi các môn học. Theo ông Huy, điều này giúp trường có thể linh hoạt hình thức tuyển sinh.

Phó giáo sư Nghiêm Xuân Huy cũng đề xuất giải pháp tính hệ số tương đương để “neo” học bạ theo điểm thi tốt nghiệp để tránh tình trạng điểm học bạ quá cao trong khi điểm thi tốt nghiệp của học sinh không tương ứng.

Trước đề nghị của Phó giáo sư Nghiêm Xuân Huy, Giáo sư Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho hay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu sở giáo dục và đào tạo ra đề kiểm tra cuối kỳ với học sinh cuối cấp. Điều này sẽ giúp đảm bảo công bằng hơn giữa các trường. Giáo sư Nguyễn Đắc Vinh cũng cho rằng việc tính “neo” điểm số là khá phức tạp. Giáo sư Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm xem xét các vấn đề thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học đã được Phó giáo sư Nghiêm Xuân Huy chỉ ra./.