Với hơn 500 nghìn sản phẩm nội dung sáng tạo đổ về mỗi năm từ mạng lưới người ảnh hưởng, đội ngũ tiếp thị của L’Oréal Việt Nam từng đối mặt với áp lực kiểm duyệt khổng lồ. Việc thẩm định độ chuẩn xác của thông điệp, sức hút truyền thông lẫn mức độ an toàn thương hiệu bằng sức người gần như chạm tới giới hạn.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp đưa vào vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên POTUS để giải quyết tận gốc bài toán kiểm soát chất lượng trên quy mô lớn.

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Điều hành và truyền cảm hứng hạnh phúc tại Anphabe chỉ ra, không ít doanh nghiệp đã mạnh tay tinh gọn cơ cấu nhân sự, đầu tư mua sắm công nghệ trí tuệ nhân tạo và chiêu mộ nhiều nhân tài, song hiệu suất kinh doanh tổng thể vẫn chưa thể bứt phá.

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Điều hành và truyền cảm hứng hạnh phúc tại Anphabe (áo đỏ).

Trao đổi cùng bà Lưu Bảo Vân, Phó giám đốc điều hành INTAGE Việt Nam tại hội nghị nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026, bà Thanh cho rằng, nhiều đơn vị tinh gọn bộ máy nhưng khối lượng công việc vẫn dồn ứ. Công cụ AI xuất hiện dày đặc nhưng giá trị kinh tế mang lại chưa được đo lường rạch ròi.

Ngay cả khi sở hữu những cá nhân xuất sắc, doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc nhân rộng năng lực của họ thành sức mạnh chung của tập thể.

Phân tích sâu các dữ liệu nghiên cứu, bà Thanh chỉ ra, bước nhảy năng suất tiếp theo đòi hỏi ban lãnh đạo phải thay đổi tận gốc phương thức tạo ra giá trị thông qua ba sự chuyển dịch cốt lõi.

Thay vì tinh gọn chỉ để cắt giảm chi phí, tổ chức cần hướng tới mục tiêu giải phóng nguồn lực phục vụ tăng trưởng. Thay vì dừng lại ở những thử nghiệm AI rời rạc, ứng dụng công nghệ phải tạo ra kết quả định lượng và nhân rộng được. Và thay vì chỉ tập trung bồi dưỡng vài cá nhân nổi trội, doanh nghiệp cần thiết lập cơ chế kết nối để lan tỏa những cách làm hay ra toàn hệ thống.

Giải phóng nguồn lực con người thay vì ép tốc độ

Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng đảm đương tốt các quy trình phức tạp, không gian kiến tạo giá trị mới dành cho con người sẽ dịch chuyển theo hướng nào?

Giải đáp trăn trở này, ông Anthony Russell, Giám đốc Đối tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại OpenAI cho rằng, công nghệ hiện nay đã thoát khỏi vai trò hỗ trợ các tác vụ đơn lẻ để tham gia trực tiếp vào những quy trình đa bước, qua đó mở rộng biên độ giải quyết vấn đề và nâng tầm chất lượng công việc.

Tuy nhiên, dưới lăng kính điều hành thực tiễn, ông Richard Gould, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Swire Coca-Cola Việt Nam lại nhấn mạnh đến yếu tố con người.

Ông nhận định doanh nghiệp không nên dùng công nghệ như một công cụ thúc ép nhân viên làm việc nhanh hơn. Thay vào đó, hãy giao cho AI gánh vác khâu xử lý dữ liệu và thủ tục hành chính để giải phóng quỹ thời gian quý giá, giúp đội ngũ dồn toàn lực vào việc thấu hiểu khách hàng, sáng tạo và đưa ra quyết định chiến lược.

Cộng hưởng cùng góc nhìn hạ tầng kỹ thuật của ông Hoàng Hiếu, Giám đốc Kiến trúc giải pháp Amazon Web Services (AWS) Việt Nam, bức tranh ứng dụng công nghệ hiện lên đầy tính thực tiễn. Khi đặt AI vào đúng điểm nghẽn vận hành, công nghệ sẽ trở thành cánh tay nối dài trao quyền cho nhân sự tuyến đầu, giúp họ phục vụ khách hàng chuẩn xác hơn và chạm tới những ngưỡng tăng trưởng mới.

Minh chứng rõ nét cho tư duy này là cách Techcombank triển khai trợ lý ảo Joule HR. Thay vì để bộ phận nhân sự ngập trong hàng nghìn câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi ngày, ngân hàng này trao cho cán bộ nhân viên công cụ chủ động tra cứu chính sách nội bộ mọi lúc.

Chỉ sau ba tháng vận hành, lượng yêu cầu hỗ trợ gửi về bộ phận nhân sự đã giảm 28%, đồng thời 84% người lao động tham gia khảo sát xác nhận họ nắm bắt rõ ràng hơn các quy định đánh giá cuối năm.

Thiết bị tối tân không tự động tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững nếu thiếu đi sự dẫn dắt của con người.

Bản lĩnh dẫn dắt để tạo lập lợi thế cộng hưởng

Dù công nghệ mang lại những con số ấn tượng, nhiều nhà lãnh đạo vẫn đồng thuận rằng thiết bị tối tân không tự động tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững nếu thiếu đi sự dẫn dắt của con người.

Ông Binu Jacob, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp của ông không dừng lại ở việc mua sắm phần mềm rồi giao phó cho nhân viên. Chiến lược tại Nestlé Việt Nam được xây dựng trên sự giao thoa chặt chẽ giữa dữ liệu, hạ tầng công nghệ và phát triển đội ngũ.

Thông qua sân chơi 'AI Transformathon', công ty này kết nối các phòng ban chuyên môn, khối công nghệ và ban lãnh đạo để từng nhân viên tự tìm kiếm cơ hội cải tiến ngay trên những bài toán kinh doanh hằng ngày.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phổ cập, Giám đốc điều hành Anphabe nhấn mạnh, sức mạnh của một tổ chức được quyết định bởi năng lực hợp nhất công cụ hiện đại và trí tuệ con người thành một khối thống nhất.

Bước đột phá năng suất trong kỷ nguyên mới đòi hỏi người đứng đầu phải dũng cảm tái cấu trúc quy trình làm việc, khơi thông tiềm năng đội ngũ và kiên trì nhân rộng những sáng kiến hiệu quả.

Khi hội tụ đủ những yếu tố này, trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua giới hạn của một công cụ hỗ trợ cá nhân để trở thành đòn bẩy chiến lược, đưa cả tập thể chinh phục những chuẩn mực giá trị chưa từng có.