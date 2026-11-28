Giải quyết bài toán rác thải, tạo nguồn điện ổn định

Theo số liệu Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn từ các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, mỗi ngày Việt Nam phát sinh gần 68.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Đáng chú ý, khoảng 76,1% lượng rác vẫn được xử lý bằng hình thức chôn lấp, chiếm dụng nhiều quỹ đất và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia yêu cầu “xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển mạnh các hệ thống xử lý rác có thu hồi năng lượng”; các nguồn điện này được phát triển không bị giới hạn bởi quy mô quy hoạch.

Trao đổi với VietNamNet, TS. Nguyễn Huy Hoạch, Hội đồng khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam, nhận định điện rác là giải pháp có ý nghĩa cả về môi trường và năng lượng. Theo ông, khi lượng rác sinh hoạt ngày càng tăng, quỹ đất chôn lấp hạn chế và nguy cơ ô nhiễm lớn, việc chuyển sang công nghệ xử lý rác kết hợp thu hồi năng lượng là hướng đi phù hợp.

Công nghệ này giúp giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp, hạn chế nguy cơ ô nhiễm đất, nước và phát thải khí methane, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn. "Giá trị của mô hình điện rác là kết hợp giải quyết bài toán môi trường với thu hồi năng lượng", ông Hoạch nhấn mạnh.

Mỗi ngày Việt Nam phát sinh gần 68.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Ảnh Phạm Công

Đáng chú ý, điện rác sử dụng nguồn nhiên liệu sẵn có trong nước, có thể vận hành khoảng 6.500-7.000 giờ mỗi năm nếu bảo đảm nguồn rác đầu vào. TS. Nguyễn Huy Hoạch cho rằng, khác với các nguồn điện phụ thuộc vào thời tiết như điện gió, điện mặt trời, nhà máy điện rác có khả năng phát điện tương đối liên tục, ít chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu quốc tế, nhất là tại các đô thị lớn, nơi tập trung cả nguồn chất thải và nhu cầu tiêu thụ điện.

Giá mua điện rác cũng không cao so với các nguồn điện nền mới: giá FIT 10,05 US cent/kWh (khoảng 2.600 đồng/kWh) thấp hơn đáng kể khung giá điện khí LNG năm 2026 (tối đa 3.453,72 đồng/kWh) và điện gió ngoài khơi (tối đa gần 3.975 đồng/kWh).

Do khoảng 30% địa bàn có lượng rác dưới 500 tấn/ngày, không khả thi để đầu tư, tổng công suất điện rác cả nước chỉ khoảng 700 MW, nên không gây áp lực đáng kể lên giá điện bình quân.

Cần cơ chế đặc thù, chính sách giá hợp lý

Dù mang lại nhiều lợi ích về môi trường và năng lượng, điện rác vẫn là lĩnh vực phát triển tương đối chậm tại Việt Nam. Sau 12 năm triển khai cơ chế hỗ trợ theo Quyết định 31/2014/QĐ-TTg, đến năm 2026, cả nước mới có khoảng 8 nhà máy điện rác vận hành thương mại, tổng công suất khoảng 130 MW, chiếm chừng 0,13% tổng công suất nguồn điện.

Đáng chú ý, cùng là cơ chế giá FIT nhưng kết quả rất khác nhau. Với giá FIT 9,35 US cent/kWh (Quyết định 11/2017/QĐ-TTg), chỉ chưa đầy 4 năm, cả nước đã có khoảng 16.500 MW điện mặt trời; điện gió với giá FIT 8,5 US cent/kWh (Quyết định 39/2018/QĐ-TTg) đạt 4.126 MW vào cuối năm 2021. Điện rác có giá FIT cao hơn mà sau 12 năm vẫn ít nhà đầu tư theo đuổi, bởi đây không phải lĩnh vực dễ sinh lời. Nếu ngay cả khi có giá ưu đãi điện rác còn chưa bứt phá, điều gì sẽ xảy ra khi giá điện bị điều chỉnh giảm?

Theo tập thể các nhà đầu tư điện rác Việt Nam, sự khác biệt nằm ở bản chất. Dự án điện mặt trời chỉ mất 6-12 tháng, điện gió 1-2 năm; dự án điện rác mất 7-10 năm qua hàng chục bước thủ tục, riêng chi phí trước khi khởi công đã 100-200 tỷ đồng. Điện gió, điện mặt trời là nguồn điện thương mại thuần túy; còn điện rác lấy công ích môi trường làm mục tiêu số một, phải vận hành liên tục 24/7 để xử lý rác cho đô thị. “Cào bằng” giá FIT điện rác với điện gió, điện mặt trời có thể làm mất đi cơ hội xử lý căn cơ ô nhiễm rác thải tại các đô thị.

“Cào bằng” giá FIT điện rác với điện gió, điện mặt trời có thể làm mất đi cơ hội xử lý căn cơ ô nhiễm rác thải tại các đô thị.

Phân tích nguyên nhân, TS. Nguyễn Huy Hoạch chỉ ra bốn nhóm khó khăn chính.

Trước hết là vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài và yêu cầu công nghệ cao. Nhiều thiết bị phải nhập khẩu, trong khi chi phí xử lý khí thải, tro xỉ và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường cũng rất đáng kể. Theo các nhà đầu tư, suất đầu tư điện rác khoảng 120-155 tỷ đồng/MW, gấp 4-5 lần nhiệt điện than; thiết bị chiếm 70-80% tổng mức đầu tư.

Khó khăn tiếp theo nằm ở nguồn rác đầu vào. Tại nhiều địa phương, rác sinh hoạt chưa được phân loại, độ ẩm cao, nhiệt trị không đồng đều. Việc thu gom, bàn giao rác cũng chưa phải lúc nào cũng bảo đảm khối lượng và chất lượng theo yêu cầu thiết kế của nhà máy.

“Cơ chế giá điện và hợp đồng mua bán điện chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư”, ông Hoạch chỉ rõ. Theo ông, mức giá hỗ trợ được ban hành từ năm 2014 khó phản ánh đầy đủ những biến động về chi phí đầu tư, tỷ giá và yêu cầu công nghệ hiện nay.

Trong khi đó, doanh nghiệp cần hợp đồng dài hạn, cơ chế thanh toán rõ ràng để có thể huy động vốn triển khai dự án.

Một điểm nghẽn khác là quy hoạch và thủ tục đầu tư chưa đồng bộ – điều mà báo cáo của VCCI (12/2024) cũng chỉ ra là nguyên nhân quan trọng khiến quá trình đầu tư phức tạp, kéo dài. Dự án điện rác liên quan đồng thời đến quy hoạch xử lý chất thải, quy hoạch điện, đất đai, môi trường và đấu nối lưới điện.

Theo chuyên gia năng lượng Nguyễn Huy Hoạch, những khó khăn này cho thấy điểm nghẽn của điện rác không chỉ nằm ở công nghệ hay giá điện mà còn ở cơ chế phân chia rủi ro giữa Nhà nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

Để tháo gỡ, ông Hoạch cho rằng cần xây dựng chính sách đồng bộ, ghi nhận đầy đủ cả giá trị xử lý chất thải và năng lượng thu hồi. Theo đó, các địa phương cần có cam kết dài hạn về khối lượng, chất lượng rác cung cấp cho nhà máy, đồng thời xây dựng cơ chế phí xử lý rác hợp lý.

Đối với giá điện, khi thị trường điện cạnh tranh chưa hoàn thiện, giữ ổn định cơ chế giá đã cam kết là điều kiện tiên quyết. Với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai, mọi điều chỉnh cần bảo đảm nguyên tắc không hồi tố gây bất lợi cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 68-NQ/TW.

Cùng với chính sách giá, cần bảo đảm hợp đồng mua bán điện dài hạn, thanh toán minh bạch và các ưu đãi về tín dụng xanh, đất đai, thuế. Đặc biệt, cần tách bạch hai nguồn doanh thu: phí xử lý chất thải và tiền bán điện, bởi xử lý rác trước hết là dịch vụ công ích về môi trường.

Một cơ chế đặc thù, hợp lý và ổn định không chỉ tạo niềm tin cho nhà đầu tư mà còn góp phần bảo đảm các dự án xử lý rác được triển khai liên tục. Sau 12 năm, điện rác đang đứng trước ngã rẽ: trở thành mảnh ghép quan trọng của an ninh năng lượng và đô thị xanh như định hướng của Nghị quyết 70, hay tiếp tục “đứng chờ” cơ chế và có nguy cơ “chết yểu”.