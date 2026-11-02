Nghịch lý nhân sự ngân hàng: Nơi tinh giản kỷ lục, nơi rầm rộ tuyển dụng

Cuộc đại phẫu về mô hình vận hành và định hướng hoạt động đã tạo ra làn sóng cắt giảm nhân sự rõ rệt ở nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trong 9 tháng đầu năm.

9 tháng đầu năm, nhân sự của Sacombank giảm tới 4.263 người.

Tâm điểm của xu hướng này thuộc về Sacombank. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III cho thấy tại ngày 30/9, nhà băng này cùng các công ty con còn 12.553 nhân sự, giảm tới 4.263 người so với thời điểm cuối năm 2025. Trước đó, Sacombank đã dẫn đầu toàn hệ thống về số lượng lao động tinh giản khi cắt giảm hơn 3.700 người ngay trong nửa đầu năm. Sau 3 quý, quy mô nhân sự của Sacombank đã rơi xuống mức đáy trong khoảng một thập kỷ qua.

Diễn biến sụt giảm lao động mạnh mẽ tại Sacombank diễn ra song hành cùng công cuộc tái cơ cấu toàn diện. Từ đầu tháng 6, ngân hàng đổi tên từ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao và chuyển trụ sở chính về trục đường Nguyễn Thị Minh Khai tại TPHCM.

Tại KienlongBank, đà thu hẹp nhân lực cũng diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Tính đến ngày 30/9, số lượng người làm việc tại KienlongBank và công ty con ghi nhận 2.596 nhân viên, giảm 1.078 người chỉ sau một quý so với cuối quý II. Động thái này gắn liền với chiến lược sắp xếp lại hệ thống mạng lưới. Vào cuối tháng 9, ngân hàng sở hữu 31 chi nhánh cùng 103 phòng giao dịch, nhưng bước sang giữa tháng 10 đã phát đi thông báo dừng hoạt động một số phòng giao dịch nhằm chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình dịch vụ đa kênh, kết hợp ứng dụng KienlongBank Plus và hệ sinh thái giao dịch tự động X-Digi.

Eximbank cũng là cái tên ghi nhận biến động giảm về mặt nhân lực trong 9 tháng đầu năm. Số lượng nhân viên toàn hệ thống tại ngày 30/9 dừng ở mức 5.358 người, giảm 783 so với hồi đầu năm. Bình quân 9 tháng, quy mô nhân sự của Eximbank đạt 5.750 người, sụt 586 cán bộ nhân viên so với cùng kỳ năm 2025. Nếu tính riêng tại ngân hàng mẹ, lực lượng lao động cuối tháng 9 còn 5.315 người, sụt giảm 771 nhân viên so với đầu năm.

Đối lập hoàn toàn với làn sóng cắt giảm nhân sự tại khối thương mại cổ phần, khối ngân hàng thương mại Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn hoặc nắm cổ phần chi phối, cuộc đua săn đón nhân tài vẫn diễn ra rầm rộ.

Tính đến ngày 7/10, Agribank dẫn đầu về quy mô bổ sung nhân lực với kế hoạch tuyển 744 người. VietinBank thông báo tuyển dụng 189 nhân sự, trong khi BIDV cũng tìm kiếm 46 vị trí. Đáng lưu ý, số liệu 9 tháng của BIDV cho thấy quy mô nhân viên thực tế đã giảm 504 người, từ mức 29.273 người xuống còn 28.769 người, dù chi phí dành cho nhân viên trong kỳ vẫn tăng thêm 5,6% từ 11.847 tỷ đồng lên mức 12.509 tỷ đồng.

Bức tranh nhân sự tại Vietcombank cũng phản ánh sự đan xen thú vị giữa việc thu gọn số lượng cũ và bổ sung lực lượng mới. Tính đến ngày 7/10, ngân hàng từng công bố kế hoạch tuyển 292 nhân sự chi nhánh trên diện rộng, gồm 26 vị trí có kinh nghiệm và 266 vị trí không yêu cầu kinh nghiệm. Báo cáo tài chính riêng quý III/2026 ghi nhận nhà băng này có 22.401 nhân viên tại ngày 30/9/2026, giảm 253 người, tương ứng mức giảm 1,1% so với 22.654 nhân viên hồi cuối năm 2025.

Tuy nhiên, Vietcombank lại tiếp tục triển khai đợt tuyển dụng cán bộ chi nhánh lần thứ VIII trong năm 2026 với 183 chỉ tiêu tại 36 chi nhánh. Cơ hội dành cho nhân sự trẻ là rất lớn khi có tới 172 chỉ tiêu hoàn toàn không đòi hỏi kinh nghiệm làm việc, tương đương khoảng 94% tổng nhu cầu của đợt tuyển, tập trung nhiều ở các vị trí giao dịch viên, kế toán, chuyên viên khách hàng, ngân quỹ và tin học.