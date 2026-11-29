Hơn 3.260 giáo viên nghỉ việc giảm còn 2.100, ngành giáo dục vẫn thiếu nhân lực

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội dẫn lại, công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhà giáo thời gian qua có nhiều chuyển biến. Đến cuối tháng 8/2026, cả nước tuyển được gần 16.400 giáo viên mầm non, phổ thông; đồng thời, hàng nghìn hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp được bố trí trở lại làm giáo viên.

Một tín hiệu đáng chú ý là số giáo viên phổ thông trong biên chế nghỉ việc, chuyển việc có xu hướng giảm. Nếu năm học 2023-2024, cả nước có hơn 3.260 người nghỉ việc thì đến năm học 2025-2026, con số này còn khoảng 2.100 người.

Theo cơ quan này, kết quả trên bước đầu phản ánh hiệu quả của các giải pháp bổ sung, điều tiết và duy trì đội ngũ nhà giáo.

Thu nhập của giáo viên cũng từng bước được cải thiện. Từ đầu năm 2026, giáo viên được tăng 10% phụ cấp ưu đãi nghề, nâng mức hưởng lên 40-80% tùy cấp học và địa bàn công tác. Dự kiến từ năm 2031, giáo viên làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng tối thiểu 100% phụ cấp ưu đãi nghề, trong khi các đối tượng còn lại hưởng mức 70%.

Dù vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận tiền lương giáo viên hiện chưa ở mức cao nhất. Bộ đề nghị xây dựng cơ chế tiền lương riêng đối với nhà giáo trong quá trình cải cách chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, nhằm khắc phục những bất cập về mức lương khởi điểm, khoảng cách giữa các bậc và thang lương.

Cùng với đó, vị trí việc làm của giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và dự bị đại học cần được thiết kế lại, bảo đảm tương xứng với vị trí, vai trò của nhà giáo theo quy định của Luật Nhà giáo.

Bộ cũng kiến nghị sớm ban hành nghị định về tiền lương, phụ cấp và chính sách hỗ trợ nhà giáo sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến đối với đề án cải cách tiền lương. Các chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên cần được cụ thể hóa và thực hiện thống nhất giữa các địa phương, tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, bảo đảm thu nhập bền vững và xây dựng môi trường làm việc đủ sức hấp dẫn để giữ chân người có năng lực.

Thiếu gần 98.000 giáo viên, hàng chục nghìn biên chế chưa được tuyển dụng

Dù số người nghỉ việc giảm, tình trạng thiếu giáo viên vẫn là áp lực lớn đối với ngành giáo dục. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giáo dục năm 2026, đến tháng 9/2026, sau điều tiết, cả nước còn thiếu 97.897 giáo viên mầm non, phổ thông.

Trong đó, riêng khối phổ thông thiếu 73.375 người, tập trung chủ yếu ở cấp THCS và các môn học như ngoại ngữ, giáo dục thể chất, tin học, nghệ thuật, công nghệ.

Đáng chú ý, gần 45.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên đã giao cho các địa phương, cơ sở giáo dục tuyển dụng trong năm 2025 nhưng chưa được sử dụng. Trong khi đó, các địa phương vẫn phải ký hợp đồng với hơn 48.000 giáo viên để đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân xuất phát từ việc biên chế năm 2026 được giao theo Quyết định số 185 ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị giảm đáng kể so với năm trước. Điều này khiến một số địa phương, dù đã tổ chức hoặc xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo chỉ tiêu năm 2025, phải dừng lại khi chỉ tiêu được điều chỉnh.

Tính đến tháng 8/2026, sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục và điều chỉnh định hướng phân bổ biên chế theo quy mô học sinh, nhu cầu bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông cho năm học 2026-2027 được dự báo là 43.267 người.

Con số này gần tương đương 44.770 chỉ tiêu biên chế được giao năm 2025 nhưng chưa tuyển dụng, đồng thời không chênh lệch nhiều so với 48.374 giáo viên đang làm việc theo chế độ hợp đồng tại các cơ sở giáo dục công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tình trạng thiếu giáo viên còn xuất phát từ việc biên chế được giao chưa theo kịp tốc độ gia tăng học sinh do biến động dân số. Tại một số địa phương, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được điều tiết kịp thời. Việc mở rộng dạy học hai buổi mỗi ngày cũng làm tăng định mức và nhu cầu giáo viên.

Bên cạnh đó, một số địa phương chậm tổ chức tuyển dụng theo số biên chế được giao, khiến chỉ tiêu còn bỏ trống trong khi vẫn phải sử dụng giáo viên hợp đồng để duy trì hoạt động dạy học.

Trong năm học 2025-2026, các địa phương tuyển dụng được 14.994 giáo viên, gồm 3.116 giáo viên mầm non, 5.241 giáo viên tiểu học, 4.524 giáo viên THCS và 2.113 giáo viên THPT. Qua đó, tổng số giáo viên được tuyển dụng trong giai đoạn 2022-2026 đạt hơn 60.000 người.

Tính đến hết năm học 2025-2026, cả nước có hơn 1,27 triệu giáo viên mầm non, phổ thông và 98.477 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Trong đó, hơn 1,01 triệu giáo viên mầm non, phổ thông hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Không chỉ thiếu về số lượng, vấn đề tiền lương và cơ cấu chức danh cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới chính sách đãi ngộ. Hiện khoảng 60% giáo viên phổ thông được xếp hạng III, hạng thấp nhất trong hệ thống chức danh nghề nghiệp (viên chức loại A1), với hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, tương ứng khoảng 5,9-12,6 triệu đồng mỗi tháng.

88% giáo viên đang hưởng lương thấp hơn viên chức cùng trình độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ chế riêng

Trước thực tế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, dự báo nhu cầu, bố trí và sử dụng đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy mô học sinh, cơ cấu môn học và điều kiện từng địa bàn.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái và bố trí giáo viên, qua đó khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Đặc biệt, việc thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo cần được chú trọng theo quy định tại Nghị quyết số 248.