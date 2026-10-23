Nghịch lý ngành chứng khoán: Loạt công ty báo lãi ngàn tỷ, cổ phiếu vẫn ngụp lặn ở đáy

Trước phiên hôm nay (23/10), VN-Index có hai phiên tăng liên tiếp gần 70 điểm, đang dừng ở mốc 1.760 điểm và phục hồi lên mức cao trong hai tuần qua.

Dù vậy, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Một loạt cổ phiếu “quốc dân” dòng này như SSI, VND, SHS, HCM, MBS vẫn duy trì ở mức thấp. Ngay những cổ phiếu lên sàn đợt cuối năm ngoái, đầu năm nay như VCK, TCX, VPX cũng chưa có sự bứt phá. Điểm sáng những ngày qua là cổ phiếu ORS của Công ty chứng khoán Tiên Phong khi tăng trần hai phiên liên tiếp.

Nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu chứng khoán bày tỏ sự chán nản, thất vọng trong bối cảnh Việt Nam đã nâng hạng chính thức thị trường cận biên lên mới nổi từ 21/9 và chứng khoán được dự báo là ngành hưởng lợi.

Anh Hoàng Thanh (ngụ TP.HCM) một nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu MBS của Công ty chứng khoán MB cho hay anh mua vào cổ phiếu này từ hồi tháng 3 với mức giá trên 19.000 đồng. Tới nay, sau nửa năm nắm giữ, giá cổ phiếu giảm chỉ còn 15.600 đồng khiến khoản đầu tư của anh lỗ hơn 20%.

Nhiều nhà đầu tư khác nắm giữ các cổ phiếu chứng khoán được vào rổ FTSE công bố hồi tháng 9 như SSI, TCX, VND, VCK cũng không khá hơn khi giá những mã này chưa tăng như kỳ vọng. Thậm chí, nhiều cổ phiếu đang ở vùng đáy nhiều tháng, thậm chí cả năm qua.

Đáng chú ý, báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp vừa công bố cho thấy bức tranh tích cực.

Dẫn đầu toàn ngành là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX) với lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.152 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCBS báo lãi trước thuế 5.708 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Chứng khoán HD (HDS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 769 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HDS thu về 2.241 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tới 265%, tương đương gấp 3,7 lần cùng kỳ năm 2025.

Xét lợi nhuận lũy kế, SSI và VPS tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Chứng khoán SSI ghi nhận 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất đạt 9.871 tỷ đồng, tăng 5%.

VPS đạt 4.044 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong cùng thời điểm, tăng 26,7%. Tuy nhiên, kết quả quý III có dấu hiệu chững lại khi lợi nhuận giảm 19,8%, còn 1.119 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động giảm 23,3%, trong khi thu nhập từ cho vay ký quỹ vẫn tăng 34,3%, lên 948 tỷ đồng.

Tại VPBankS, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.516 tỷ đồng, tăng khoảng 8%. Riêng quý III, chỉ tiêu này giảm 64% so với cùng kỳ, còn 843 tỷ đồng, phản ánh sức ép lên kết quả kinh doanh trong giai đoạn gần nhất.

Trái với xu hướng trên, HDS ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 769 tỷ đồng, tăng 208%; lũy kế 9 tháng đạt 2.241 tỷ đồng, tăng 265% so với cùng kỳ.

Liên quan tới phiên giao dịch hôm nay, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết VN-Index đang hướng đến gần vùng kháng cự 1.770-1.800 điểm. Dù nhịp hồi phục diễn ra tích cực nhưng tạm thời có thể mang tính chất kỹ thuật sau diễn biến điều chỉnh kéo dài, nhà đầu tư cần lưu ý áp lực cản từ vùng kháng cự này.

Trạng thái bứt phá mạnh mẽ của VN-Index cùng sự trở lại của dòng tiền khối ngoại đang củng cố tâm lý nhà đầu tư, nhưng việc tiến sát vùng kháng cự đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự chọn lọc kỹ càng cổ phiếu hơn.

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng vài phiên gần đây dù VN-Index tăng điểm nhưng thanh khoản chưa cao, dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh và tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Một số ngành có dòng tiền đang chảy vào là ngân hàng, bất động sản và chứng khoán…